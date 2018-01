Wirth läuft über 200 Meter zu Silber

Vier Athleten schickte der LSC Höchstadt zu den nordbayerischen Hallenmeisterschaften der U20/U16 in Fürth. Mit durchaus guten Leistungen und zwei Medaillen waren alle Beteiligten recht zufrieden. Aber auch die Sportler aus Herzogenaurach und Burghaslach erzielten ordentliche Resultate.



Den Auftakt aus Höchstadter Sicht machte Gabriel Götz (M14) im Kugelstoßen. Mit einer guten Serie sicherte er sich den Bronzeplatz (9,32 m), nur zwei Zentimeter fehlten zu Silber. Über 60 Meter qualifizierte er sich sicher für das Finale, dort reichten 8,41 s zu Platz 7. Auch über 800 Meter stellte er sich der Konkurrenz und kam auf Platz 10 ( 2:50,49 min). Sein gleichaltriger Trainingspartner Leon-Luca Stiermann sammelte bei seiner ersten Meisterschaft wertvolle Erfahrungen.



Neuzugang Max Rössner (M15) kämpfte bei seinen ersten Meisterschaften mit seinen Nerven, deshalb verkaufte er sich in 8,03 s über 60 Meter unter Wert und verpasste den Endlauf knapp. Mit mehr Erfahrung wird es das in den Griff bekommen und dann sein großes Potenzial zeigen.



Betreuer Felix Eck hatte mit Hannsi Wirth in der U20 ein heißes Eisen im Feuer. Dabei dienten die 60 Meter nur zum Aufwärmen. In 7,29 s steigerte er sich im Vorlauf erneut zur Vorwoche. Im Finale ging es ganz eng zu, in 7,26 s kam Wirth auf Platz 4, eine Hundertstelsekunde fehlte zu Bronze. Über 200 Meter hatte er das Pech, dass seine Konkurrenten sich kurz vor dem Start verletzt abmeldeten, so rannte er ein einsames Rennen von der Spitze. Die 22,85 s bedeuten Hallenbestleistung und Platz 2 in Nordbayern. Christopher Zahl von der TS Herzogenaurach landete in 24,03 s auf Platz sieben.

Besser lief es für seine Vereinskollegin Chiara Ebner, die sich in der U20 über 60 Meter Hürden den Titel holte (9,84 s) und mit Rang 8 im Weitsprung zufrieden war (4,88 m). Ebenfalls gut aus der Affäre zog sich Tobias Reischl mit Rang 5 im Kugelstoßen der U20 (10,83 m) und Bronze über 60 Meter Hürden (9,31 s). Sebastian Oertel wurde im Weitsprung Achter (5,37 m).



Mit Lena Dietsch schaffte es auch eine Athletin des TSV Burghaslach aufs Podest: 10,49 Meter im Kugelstoßen der W15 bedeuteten Silber. Top-Ten- Platzierungen holten sich ihre Vereinskameraden Sophia Rost (W15) über 60 Meter (6.) und im Weitsprung (10.) sowie Hannes Kreuzner (M13) über 60 Meter (5.) und Kayla Herltschke (U20) im Weitsprung (9.) mam/red