Wichtiger Sieg ohne Durchhänger

Ein Big Point in Sachen Klassenerhalt gelang den Regionalliga-Basektballern der TS Herzogenaurach vor eigenem Publikum. Mit dem achten Saisonsieg verharren die Longhorns zwar auf dem zehnten Tabellenplatz, es müsste aber mit dem Teufel zu gehen, wenn sie noch in die Abstiegszone rutschen. Zumal sie noch gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Zwickau ranmüssen. Mit einer ähnlich überzeugenden Leistung wie gegen Rosenheim, sollte einem Sieg gegen die Sachsen nichts im Wege stehen.



TS Herzogenaurach - DJK Rosenheim 96:82

Die TSH hatte unter dem Motto "Alles oder nichts" kräftig die Werbetrommel gerührt, und die 300 Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Die Longhorns zeigten vom Start weg Basketball vom Feinsten: Mike Kaiser zog mit Energie zum Korb, Patrick Horstmann kämpfte sich ein ums andere Mal in die Zone. 11:0 nach drei Minuten war ein gutes Zeichen. Doch nun erwachten die Gäste, die US-Amerikaner Jguwon Hogges und Evans Ganapamo übernahmen das Kommando. Mit atemberaubender Athletik enteilten sie ihren Gegenspielern verkürzten den Rückstand und sorgten dafür, dass die DJK nach zehn Minuten mit 23:22 führte.



Die Halle steht Kopf

Doch fortan gestaltete die TSH das Spiel wieder ausgeglichen, Marvin Omuvwie sorgte für Höhepunkte: Atemberaubende Blocks in der Defensive, Rebounds, die aus dreieinhalb Metern Höhe gepflückt wurden, Dunkings nach Fehlwürfen der Mitspieler. Die Halle stand Kopf, denn selten zuvor war Basketball in Herzogenaurach derart zelebriert worden. Doch Rosenheim war nicht geschockt und fand in Centerspieler Shkelzen Bekteshi einen Korbgaranten. Mit zwölf seiner 22 Punkte hielt er die Seinigen in Schlagdistanz zur TSH (47:46).



Auch in der zweiten Halbzeit blieb es lange spannend. Omuvwie und Daniel Krause trafen aus der Distanz, Tobias Übbing und Patrick Horstmann, der einen Sahnetag erwischte (25 Punkte, 15 Rebounds) arbeiteten unter dem Korb effektiv. Auf der Gegenseite hielt Evans Ganapamo dagegen. 68:64 für die TSH stand es vor dem Schlussviertel, in dem die Stunde von Vedran Nakic schlug.

Der kleine Aufbauspieler, der schon die ganze Saison mit Hüftproblemen kämpft, drehte auf. Mit tödlichen Würfen aus der Distanz entschied er das Spiel fast im Alleingang. Drei Dreier innerhalb von zwei Minuten konnten die Rosenheimer nicht mehr kontern und mussten abreißen lassen. Herzogenaurach zog Punkt um Punkt davon und gewann letztendlich deutlich.



Jetzt kommt die Kür

"Wir haben eine überragende Teamleistung gezeigt. Die Mannschaft hat Charakter, jeder gönnt jedem alles, alle feuern sich gegenseitig an", sagte Longhorns-Coach Benedikt Aumeier. Die vielen knappen Niederlagen hätten sein Team stärker gemacht. "Das war ein extrem wichtiger Sieg. In den verbleibenden drei Saisonspielen wollen wir jetzt so viele Punkte wie möglich holen."

TSH: Horstmann (25), Omuvwie (19), M. Kaiser (20), V. Kaiser, Übbing (6), Dinkel, Schlindwein, Nakic (14), Krause (12)