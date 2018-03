Viel Herz und viele technische Fehler - zu viele

Der HC Erlangen hat sein Heimspiel gegen den amtierenden EHF-Cup-Sieger Frisch auf! Göppingen verloren. Die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson unterlag dem schwäbischen Traditionsclub nach großem Kampf mit 28:29 (15:14) und muss sich vorhalten lassen, den einen oder anderen technischen Fehler zuviel gemacht zu haben. Andernfalls wäre mehr möglich gewesen.



HC Erlangen - Frisch auf! Göppingen 28:29

Die Vorzeichen für das Duell waren für die Mittelfranken denkbar schlecht. Nach Jan Schäffer, der sich vor knapp eineinhalb Wochen an der Schulter verletzt hatte, fehlte dem HC Erlangen auch Teamleader Nikolai Link. Es war der Mannschaft aber anzumerken, dass sie sich viel vorgenommen hatte. Ab der ersten Minute warfen sich Christoph Steinert, Christopher Bissel und Co. in jeden Ball, hechteten und kämpften für sich und ihre Mannschaft.



In den ersten 30 Minuten entwickelte sich so ein offenes Spiel, das vor allem von den Rückraum-Reihen dominiert wurde. Wie schon in den vergangenen Wochen ging Steinert voran, der zum ersten Mal seit knapp sechs Monaten mir Nicolai Theilinger eine Absicherung in der Defensive hatte. Der Gast aus Göppingen, angetrieben von vielen guten Auftritten in den vergangenen Spielen, zog zehn Minuten vor der Halbzeit auf drei Tore davon. Nun merkten die über 3800 Zuschauer in der Nürnberger Arena, dass ihr HC ein anderes Gesicht zeigte als vor zwei Wochen gegen den TVB Stuttgart. Zum Pausenpfiff hatten die Franken das Spiel gedreht und gingen mit 15:14 in die Katakomben.



Ausgleich in doppelter Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Mannschaften erneut wenig. Treffer um Treffer schraubten die Teams das Ergebnis nach oben. Die Fans bekamen ein rassiges Spiel zu sehen, in dem immer mehr auch die beiden Unparteiischen auf sich aufmerksam machten. In der Schluss-Viertelstunde geriet Erlangen bei einem Zwei-Tore-Rückstand in doppelte Unterzahl.



Die Zuschauer reagierten prompt: Stehend und lautstark trieben sie die Mannschaft nach vorne, und die Spieler zahlten das mit Kampf und bedingungslosem Einsatz zurück. Als Nico Büdel zum 27:27 einwarf, explodierte die Stimmung. In den letzten Minuten agierte der Traditionsclub aus dem Schwabenland in den entscheidenden Situationen aber cleverer und siegte glücklich. "Wir haben heute unser Herz gezeigt und alles in diese 60 Minuten gelegt. Das hat auch unser Publikum honoriert. Leider waren es zum Schluss etwa fünf technische Fehler zu viel, um zu gewinnen", sagte HC-Coach Eyjolfsson.

HC Erlangen: Skof, Haßferter, Katsigiannis - Theilinger, Sellin (4), J. Link, Lux, Haaß (1), Wagner, Büdel (3), Bissel (6), Stranovsky, Steinert (6/1), Thümmler (4), Bayer, Schröder (4)

SR: Michael Kilp, Christoph Maier / Zuschauer: 3845