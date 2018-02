TSV Neuhaus vor Duell auf Augenhöhe

Im Keller-Duell der Bayernliga empfängt der FSV Erlangen-Bruck die unwesentlich besser gestarteten Kicker der DJK Don Bosco Bamberg. Die SpVgg Jahn Forchheim gastiert am Samstag bei der DJK Gebenbach, Edeljoker Andre Jerundow darf sich Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz im Sturm machen.



Bayernliga Nord

FSV Erlangen-Bruck (17.) - Don Bosco Bamberg (15.)

Wenn die DJK Don Bosco Bamberg heute um 16 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck antritt, geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Für die Hausherren als Aufsteiger ein normales Ziel. Hingegen haben sich die Bamberger den Saisonstart deutlich besser vorgestellt. Nach sieben Spielen haben sie nur vier Punkte geholt. Das große Manko ist laut Trainer Mario Bail die Chancenverwertung. "Wir werden immer gelobt, dass wir guten Fußball spielen. Doch wir belohnen uns dafür einfach nicht, es fehlt die Effektivität", sagt Bail. Der FSV unterlag zuletzt mit 0:4 beim TSV Aubstadt. Die Mannschaft hatte ein schweres Auftaktprogramm: Mit Ausnahme der SpVgg Jahn Forchheim mussten sie sich nur mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel messen. Da sind die vier Punkte gar nicht so schlecht. Vorläufiges Highlight war der 3:1-Sieg gegen Viktoria Aschaffenburg. Trainer Normann Wagner danach: "Wir hatten einen Matchplan - und der ist aufgegangen." Auch die Pläne für das kommende Spiel stehen. Während die Gäste sich eher defensiv ausrichten werden, dürfte der FSV offensiv spielen. Vor allem mit einem Oliver Seybold, der schon acht Tore erzielte. "Ihn müssen wir auf jeden Fall so gut als möglich aus dem Spiel nehmen", sagt dazu auch DJK-Coach Bail. gf



Landesliga Nordost

ATSV Erlangen (1.) - SpVgg Selbitz (10.)

Spitzenreiter ATSV Erlangen empfängt am Sonntag um 16 Uhr die SpVgg Selbitz. Während die Hausherren bislang noch ungeschlagen vom Tabellendach grüßen, hängt Selbitz aktuell im Niemandsland der Tabelle fest. Gegen die Reservekicker der SpVgg Bayreuth gelang den Erlangenern um Trainer Shqipran Skeraj ein deutlicher 6:0-Auswärtssieg, einzig am zweiten Spieltag fuhr der ATSV gegen den SV Memmelsdorf nur einen Zähler ein (0:0). Die Gäste gehen trotz des 4:0-Erfolgs über den VfL Frohnlach als klarer Außenseiter in die Partie. Zu dominant sind die blanken Zahlen des ATSV: Mit 25 Treffern ist die Skeraj-Elf die Torfabrik der Liga - und das bei gerade einmal drei Gegentoren. Selbitz muss also eine Top-Leistung abrufen, um die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. fm



TSV Neudrossenfeld (5.) - SpVgg Erlangen (12.)

Die SpVgg Erlangen trifft heute um 17 Uhr auf einen Gegner im Höhenflug: Der TSV Neudrossenfeld gewann zuletzt überraschend hoch mit 4:1 gegen den SC Schwabach und feierte damit seinen dritten Sieg in Folge. Keine leichte Aufgabe also für den Liga-Neuling. TSV-Co-Trainer Sebastian Brand, der in dieser Woche für Chefcoach Werner Thomas das Training leitet, sagt: "Es ist natürlich ein schönes Gefühl, dreimal hintereinander gewonnen zu haben. Dennoch müssen wir aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren, gegenwärtig sind es auf den Ersten bereits sechs Punkte. Wenn wir vorne mitspielen wollen, müssen wir auch gegen die SpVgg Erlangen eine gute Leistung zeigen." Der Trainer des TSV sieht viele Stärken bei den Erlangern: "Da steckt viel Qualität drin. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, kampf- und laufstark. Sie legen eine harte Spielweise an den Tag und werden uns immer in Zweikämpfe verwickeln. Ich warne explizit davor, Erlangen zu unterschätzen. Die Mannschaft wird uns alles abverlangen." red



Bezirksliga Mittelfranken Nord

FC Herzogenaurach (1.) - SC Adelsdorf (17.)

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der ungeschlagene Tabellenführer FC Herzogenaurach den bislang sieglosen Aufsteiger SC Adelsdorf zum Derby am Weihersbach. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen und Tabellenplatz 17 steht der SC bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand und muss dringend punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Zudem fehlen dem Team der beiden Spielertrainer Gräf und Pfeifer verletzungsbedingt wichtige Offensivkräfte wie Brenner und Reichold. Ganz anders die Situation beim Tabellenführer. Unter der Woche konnten die Herzogenauracher mit einem 7:2 in Kirchehrenbach einen hohen Sieg einfahren. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte die Mannschaft durch eine kompakte Defensive und Kombinationssicherheit im Zentrum. Zudem waren die Spieler zielstrebig vor dem Tor. Auch die Ausfälle der Stammkräfte Dörrich und Rockwell konnten problemlos kompensiert werden. Nun hat Trainer Karches erneut nahezu alle Mann an Bord. Fehlen wird Torwart Peter (Urlaub) und die Langzeitverletzten Staniszewski und Ronneburg. RL



Kreisliga 1 ER/PEG

FSV Großenseebach (1.) - SV Buckenhofen (3.)

"Wenn wir vollständig wären, könnten wir von so etwas wie Ambitionen reden. Momentan sind wir nur eine gute Kreisligamannschaft, für die es keine leichten Spiele gibt. Auch deshalb, weil wir von allen als Favorit gehandelt werden", sagt Buckenhofens Trainer Helmut Wolff vor dem Duell am Sonntag um 15 Uhr in Großenseebach.

Zu viele Urlauber und verletzte Spieler, wie beispielsweise Felix Burkel, trüben derzeit die Euphorie. Der Gegner hat genauso wie die "Buckis" die beiden ersten Spiele gewonnen, wird von der Konkurrenz jedoch nicht derart in die Favoritenrolle gedrängt. "Wir wissen, dass wir alles geben müssen, um zu gewinnen. Ein Selbstläufer wird das nicht. Dafür haben wir noch lange nicht die Qualität", erklärt Wolff weiter. Bevor er sich mit Favoritenrollen und Ambitionen befasst, will er erst noch einige Wochen abwarten. Großenseebach hat mit Andreas Uebler einen neuen Trainer bekommen. Der Coach und die Mannschaft scheinen zu harmonieren und werden den "Buckis" alles abverlangen. uwke



Kreisklasse Bamberg 3

Schnaid/Rothensand (11.) - FC Röbersdorf (13.)

Im Derby gegen den FC Röbersdorf ist für die DJK Schnaid-Rothensand am Sonntag ein Sieg besonders wichtig. Gerade nach dem zuletzt unglücklich verlorenen Spiel gegen die SG Sambach/Steppach. "Das Derby ist ein ganz besonderes, da ich selbst aus Röbersdorf komme", erzählt DJK-Trainer Bernhard Limmer. Obwohl Stammspieler Christoph Saffer ausfällt, ist man zuversichtlich, im Derby drei Punkte zu holen. "Alles andere darf man erst gar nicht anpeilen", sagt der Trainer. Momentan steht das Team mit drei Punkten aus drei Spielen auf Platz 11, könnte aber mit einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz rutschen. "Unser Saisonziel ist es, den Abstieg klar zu vermeiden", sagt Limmer. "Außerdem wollen wir den schlechten Saisonstart hinter uns lassen und Fehler wie in den letzten Spielen vermeiden." Aber auch der Gegner aus Röbersdorf kann die Punkte dringend gebrauchen. Mit Platz 13 ist der FC abstiegsgefährdet. epf



A-Klasse 2 ER/PEG

DJK Pautzfeld (4.) - TSV Neuhaus (5.)

Die Hausherren haben einen perfekten Saisonstart hinter sich, aus zwei Spielen wurden sechs Punkte ergattert. Ob nun der dritte Sieg in Folge für die "Spartaner" herausspringt, lässt der DJK-Spielertrainer offen - kämpferisch gibt er sich dennoch: "Man tritt immer an, um zu gewinnen. Zu Hause erst recht", so Tobias Rost, der aber darauf hinweist, dass auch der TSV eine spielstarke Truppe hat. Doch die Gäste mussten am letzten Spieltag ein wenig federn lassen, in der Nachspielzeit verlor Neuhaus durch einen späten Ausgleich zwei Zähler. "Wir müssen konzentrierter ins Spiel gehen als am letzten Wochenende. Am Ende wird wohl die bessere Tagesform entscheiden", findet TSV-Spielertrainer Thanasi Chiarelli. zme



B-Klasse 1 ER/PEG

Niederl./Weisend. III (5.) - TSV Marloffstein (11.)

Gelungener Auftakt für die neu gegründete Spielgemeinschaft: Am ersten Spieltag siegte die SG aus Niederlindach und der dritten Mannschaft des ASV Weisendorf mit 7:1. Trotzdem zeigen sich die "Lindier" gemäßigt: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", sagt Abteilungsleiter Horst Biemel. Für den TSV Marloffstein gestaltete sich der Saisonbeginn deutlich weniger erfolgreich, nach einer 0:3-Pleite in Eltersdorf stehen die Gäste im Tabellenkeller. Doch Biemel warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. Die Tabelle sei schließlich zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht aussagekräftig. "Und wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir jedes Spiel gewinnen", sagt Biemel. zme