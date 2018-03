TSH holt den Teddybärenpokal

Im Wettkampf des Jahrgangs 2011 und jünger holten sich in Baiersdorf Maya Echtner, Milena Söllner, Luisa Kluj und Emily Schmidt den Siegerpokal. Allerdings hatten sie diesmal auch leider keine Konkurrenten.

In der Jahrgangsklasse 2009 und jünger waren dagegen stolze neun Teams am Start, wobei alleine drei aus Herzogenaurach kamen. Emma und Clara Neumann, Antonia Mehler und Lilly Froloff präsentierten sich sehr konzentriert und zeigten an allen vier Geräten saubere Übungen. Mit 165,25 Gesamtpunkten lagen sie am Ende hinter dem SC Eckenhaid und sehr deutlich vor dem MTV Stadeln auf Rang zwei.

Die zweite etwas jüngere TSH Mannschaft mit Franka Böhme, Lucy Wotschadlo, Verena Ahnert und Carolin Porsche konnte mit Platz vier und 149,75 Punkten ebenfalls gefallen. Und auch Team drei mit Anna-Lena Jassmann, Bianca Polloti, Annalena Hassler und Marie Schaufler fuhr mit 143,30 Punkten ein ordentliches Ergebnis ein, das am Ende den siebten Rang bedeutete.

Für die sehr engagierten Trainerinnen Lena Völkl, Melina Winkelmann und Clara Müller ist jedoch nicht die Platzierung das Entscheidende, sondern dass die Mädchen das im Training Erlernte im Wettkampf auch zeigen.