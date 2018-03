Stimmung kam erst nach dem Derby auf

Die Turnerschaft Herzogenaurach hat das für die Tabelle der Bezirksoberliga unbedeutende, aber stets prestigeträchtige Derby gegen die HSG Erlangen/Niederlindach gewonnen. Die Gäste waren von einer nocht nicht ganz abgeebbten Grippewelle gezeichnet und konnten den Favoriten nicht ärgern. Indes steht ein "Showdown" um den Abstieg bevor: Neuling SV Buckenhofen, der HC Sulzbach-Rosenberg II und der HC Weiden könnten nach dem letzten Spieltag punktgleich sein. Der Dreier-Vergleich der direkten Duelle ergäbe dann ein Patt.



TS Herzogenaurach - HSG Erlangen/Niederlindach 28:23

Zur Verstärkung der zum Teil angeschlagenen Spieler bot das HSG-Trainerduo Anheuer/Rühl zum ersten Mal Rückraumakteur Louis Hesse in der ersten Mannschaft auf. Zudem rief Walter Anheuer seinen Schützlingen in Erinnerung, dass die Auswärtsderbys gegen die TSH in der jüngeren Vergangenheit nie verloren gegangen waren. Im Gegensatz zum 35:35 gegen Altdorf wollte der Coach wieder die Stärke, Schnelligkeit und Intelligenz seiner Schützlinge sehen - vergeblich.



In der Defensive kommunizierten die Gäste zu wenig. Im Angriff wurden viele unvorbereitete, zu schnell abgeschlossene Würfe liegen gelassen. Schnell lief die HSG einem Rückstand hinterher, der bis zur Mitte der ersten Halbzeit bereits vier Tore betrug. In den besten fünf Minuten der gesamten Partie erzielte Niederlindach beim Stand von 8:7 zwar den Anschlusstreffer, jedoch erlangten die Erlanger nie die Führung. Dazu kam, dass die Siebenmeter-Quote mit 50 Prozent erneut deutlich zu schwach ausfiel. Zur Pause lagen die Hausherren komfortabel mit 14:10 vorne.



In der Kabine mahnten Anheuer und Rühl zu mehr Struktur und Geduld im Angriff. Außerdem sollte in der eigenen Abwehr deutlich kräftiger zugelangt werden als in der ersten Hälfte. Letzteres setzten die Gäste zwar relativ gut um, offensiv fehlte aber der Biss. Der Siegeswille war der TSH mehr anzusehen als ihrem Gegner und so plätscherte das - für Derbyverhältnisse - harmlose Spiel vor sich hin.



Dem Vier-Tore-Rückstand lief die HSG vergeblich hinterher, selbst eine offensive 3:3-Deckung in den Schlussminuten zeigte keine Wirkung, so dass der Heimsieg nie in Gefahr geriet. Mit 23 Toren lässt sich ein Handballspiel schwer gewinnen. Zudem agierte die HSG in den zusammen 14 Minuten Überzahl katastrophal. "Diesmal war es ein ganz normales Spiel ohne den typischen Derbygeist", analysierte Anheuer vor der Osterpause lapidar.



Die Aufstellungen:

TSH: Kammerer, Mayer - Theiss (3), Hirning (2), Y. Wayand, T. Wayand (1), Janson (1), Wonner (7), Bellmann (2), Freund (1), Jonas (10/4), Hagen (1)



HSG: Hückel, Rödel - Booltzen (3/1), Rühl, Gilg (1), Erhardt, Gumbert, Hesse, Stübinger (7), Willert (3), Schmieding (7), Loncar, Sackmann (2)