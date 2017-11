Starker Wettkampfauftakt

Lange war es ruhig um die Top-Läufer des LSC Höchstadt. Nach der individuellen Saisonpause stiegen die meisten erst in den vergangenen zwei Wochen wieder ins Wettkampfgeschehen ein, nachdem vorher fleißig trainiert worden war.



Erster an der Startlinie war Martin Grau. Er nutze als Gastläufer die Thüringischen Meisterschaften in Ohrdruf, um seine Ausdauer im Hauptlauf der Männer zu testen. Was er da zeigte, lässt für die nächsten Rennen hoffen. In einem gut besetzten Feld mit dem starken Philipp Reinhard (Jena) und Läufern aus Erfurt setzte er sich mühelos von seinen Verfolgern ab und siegte auf der acht Kilometer langen Strecke mit fast 30 Sekunden Vorsprung.



Einziger Starter des LSC beim Sparkassen-Cross in Pforzheim über neun Kilometer war Brian Weisheit. In dem Rennen, in dem es auch um die deutsche Hochschulmeisterschaft ging, hielt er zu Beginn in der Spitzengruppe mit, kam aber von Runde zu Runde immer weniger mit dem sehr aufgeweichten Boden zurecht. Als 13. der U23-Wertung hatte er fast dreieinhalb Minuten Rückstand auf den Sieger (36:55).



Beim 4. Olympia-Alm Cross in München starteten neben Stammkraft Niklas Bühner die beiden Neuzugänge Bernhard und Martin Weinländer. Bei widrigen äußeren Bedingungen ging es auf die anspruchsvolle 6,6 Kilometer lange Strecke auf dem Olympiaberg. Das Feld war stark besetzt, zahlreiche Läufer aus Tschechien und Österreich ergänzten das namhafte Feld deutscher Topläufer. Das Höchstadter Trio hielt sich - wie von Trainer Markus Mönius vorgegeben - zu Beginn in der ersten Verfolgergruppe auf. Bernhard Weinländer musste im Laufe des Rennens abreißen lassen, sein Bruder Martin hielt sich immer gut 30 Meter vor Bühner im Feld. Am Ende sprangen die Plätze 13 (22:39 Minuten), 14 (22:41,5) und 19 (23:58,2) für das Trio heraus.



Sextett zur Standortbestimmung

Der MeetIn-Cross in Ingolstadt über 3100 Meter bietet auch für Mittelstreckler eine gute Standortbestimmung im Wintertraining. Deshalb schickte Coach Mönius gleich sechs seiner Schützlinge an den Start. Favorit Konstantin Wedel (LAC Quelle Fürth) übernahm auf der ersten Runde die Initiative, hielt das Tempo aber niedrig, da er diesen Lauf als Test für den wichtigen Crosslauf in Darmstadt nutzen wollte. Deshalb forcierte Brian Weisheit in Runde 2 das Tempo und zog das Feld in die Länge. Eingangs der Schlussrunde war es aber Wedel, der sich uneinholbar absetzte.

Dahinter entbrannte ein heißer Kampf um die Plätze. Auf der Schlussgeraden hatte Niklas Buchholz (TSV Hemhofen - ab 2018 LSC Höchstadt) das stärkste Finish. Der amtierende Deutsche U20-Hindernismeister hatte gut trainiert, teilte sich seine Kräfte am besten ein und wurde in 10:00,1 Minuten Zweiter (Platz 1 U20). Eine Sekunde später kam Martin Weinländer als Dritter ins Ziel, Brian Weisheit wurde Vierter (10:12,5).

Einen starken Eindruck hinterließ auch Theo Schell (U20). Nach einer durchwachsenen Sommersaison scheint er wieder auf dem richtigen Weg zu sein und sicherte sich in 10:16,3 Minuten Platz 2 in seiner Klasse. Bernhard Weinländer wurde Gesamt-Siebter (10:28,8), Christian Amon finishte auf Rang 9 (10:54,8).



Zu schnell angegangen

Den Heimvorteil nutzen wollte Bastian Grau bei den amerikanischen Crosslaufmeisterschaften der Division II an seiner Universität in Evensville. Trotz kleiner Einschränkungen im Training - die Knie zwickten mal wieder - wollte er es zumindest in die Top 50 schaffen. Bis zur Mitte des Zehn-Kilometer-Rennens sah es auch danach aus, zusammen mit seinen Teamkollegen passierte er die Fünf-Kilometer-Marke nach 15:25 Minuten. Doch die Truppe war das Rennen zu schnell angegangen, wurde nach hinten durchgereicht. So sprang am Ende ein ernüchternder zwölfter Platz für das Team und Gesamtplatz 87 für Grau heraus. "Jetzt heißt es, ein paar Tage mit meinen Eltern abschalten, die zu Besuch hier sind, dann auf die Hallensaison vorbereiten", sagte der Biengartner hinterher.



Am kommenden Wochenende endet die Cross-Saison für die Höchstadter Läufer vermutlich schon wieder. Martin Grau hat einen begehrten Startplätze beim Internationalen Cross in Tillburg (Holland) erhalten, Niklas Buchholz und Theo Schell werden wohl in Darmstadt an den Start gehen, wo es unter anderem noch um die Startplätze für die Cross-EM in der Slowakei geht.