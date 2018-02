Soli-Sechser ist bayerischer Juniorenmeister

Mit einer Sechser- und einer Vierermannschaft war der RKV Solidarität Herzogenaurach bei den bayerischen Junioren-Meisterschaften im Einradfahren im unterfränkischen Elsenfeld vertreten.



Einen großen Erfolg feierte der "Sechser": Mit 122,67 Punkten wurden die Herzogenauracherinnen bayerischer Meister und qualifizierten sich für den Junior-Mannschaftscup (JMC) am 17. März. Hier treten Teams aus ganz Deutschland an, um ein Ticket für die "Deutsche" zu ergattern. Alina Mayer, Sabrina Frötsch, Laura Linsenmeyer, Hannah Paulick, Hannah Denzlinger und Jana Rassau hatten sich beim Bundeslehrgang auf die "Bayerische" vorbereitet. Das intensive Training zeigte Wirkung: Trotz einer vor Aufregung verpatzten Figur sicherte sich die Mannschaft die Goldmedaille mit mehr als sieben Punkten Vorsprung.



Der "Vierer" trat wegen Krankheit nicht in Bestbesetzung an. Durch die Attest-Regelung flossen die bei der "Mittelfränkischen" ausgefahrenen Punkte in die Wertung, so dass trotzdem die Qualifikation für den JMC gelang.