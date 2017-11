Shorthorns haben einen langen Atem

Die Bayernliga-Basketballerinnen der TS Herzogenaurach wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwangen den Tabellenletzten aus Neumarkt standesgemäß. Dadurch klettern die Shorthorns auf Rang 2 und sind damit erster Verfolger des Topteams aus Bamberg, das mit bislang fünf Siegen in fünf Spielen abgebrüht wirkt.



TS Herzogenaurach - Fibalon Baskets Neumarkt 48:33

Die Gastgeberinnen begannen frech und gingen gegen verdutzte Shorthorns mit 6:0 in Führung. Nach 3:30 Minuten nahm TSH-Coach Florian Ottich eine Auszeit und wusch seinen Madels, die bis dato wirkten, als würden sie noch im Auto sitzen, den Kopf. Der erhoffte Hallo-wach-Effekt setzte ein - angeführt von Barbara Hartz und Regine Brox übernahmen die Gäste das Kommando und drehten den Rückstand in eine Zwei-Punkte-Führung (15:13).

Im zweiten Viertel ging es weiter hin und her, die beiden Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Dabei lag das Augenmerk jeweils auf der Defensive, so dass die Punkteausbeute überschaubar blieb. Während die TSH immer wieder versuchte, den Ball unter den Korb zu bringen und dort Eva Haberzettl und Regine Brox einzusetzen, hofften die Neumarkterinnen auf ihr Glück aus der Distanz. Doch das Ergebnis war auf beiden Seiten das gleiche, jeweils sieben Punkte waren die magere Ausbeute. Beim Stand von 20:22 wurden die Seiten gewechselt.



Kaum Punkte, viel Spannung

Wer dachte, der Aufsteiger müsste seiner bis dato intensiven Verteidigung Tribut zollen, sah sich getäuscht. Die Gastgeberinnen hielten die Intensität hoch und ermöglichten den Herzogenauracherinnen weiter nur wenige gute Würfe. Lediglich Jana Sophie Distler brach hin und wieder durch und brachte einige Zähler auf die Anzeige. Bei den Gastgeberinnen blieb die Bürde der Punktegenerierung an Jana Weber hängen, welche aber ebenfalls gut geblockt wurde. Das Spiel war sicher kein Genuss für Liebhaber des offensiven Basketballs, denn erneut fielen in diesem Viertel nur zwölf Punkte, dafür war viel Spannung im Spiel, denn vor dem Schlussabschnitt stand es 27:27.

Doch jetzt riefen die Shorthorns endlich ihr ganzes Können ab, rannten wie aufgedreht über das Spielfeld und markierten Punkt um Punkt. Dabei trat erneut Regine Brox in den Vordergrund, welche mit 18 Punkten Topscorerin der Partie war. Sie vernaschte ihre Gegenspielerinnen unter dem Korb nach Belieben und netzte dann hochprozentig ein. Davon ließ sich Nachwuchsspielerin Julia Volk inspirieren, welche sich dem Punktereigen anschloss und immer wieder mit viel Dampf zum Korb zog. Den Neumarkterinnen fanden gegen diesen Ansturm aus Tempo und Leidenschaft kein Rezept und mussten sich schließlich ihre Niederlage eingestehen.



An der Offensive arbeiten

"Die Neumarkterinnen haben uns einen guten und harten Kampf geliefert. Im letzten Viertel half uns dann unsere längere Bank, das bessere Ende für uns zu haben. Während wir noch mal eine Schippe drauflegen konnten, waren unsere Kontrahentinnen fast stehend k.o.", sagte TSH-Trainer Ottich, der nach drei Siegen in Folge noch weiteres Entwicklungspotenzial sieht. "Unsere Verteidigung steht wie eine Eins. Ab jetzt muss unser Ziel sein, auch in der Offensive ein ähnliches Niveau zu erreichen. Gelingt uns das, kann es bei der Beantwortung der Aufstiegsfrage noch recht interessant werden."



TSH: Brox (18), Distler (9), Volk (8), Haberzettl, Aumeier (2), Babler, Reimers (3), Hartz (5), Beinßen, Zrenner (3)