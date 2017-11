SG: Mit Kantersieg in die Winterpause

Die SpVgg Erlangen gab in der Landesliga eine zweimalige Führung aus der Hand, Brand erlebte im Pokal ein Debakel.



BFV-Pokal, Achtelfinale: TSV Brand - SV Frensdorf 0:10

Die Gastgeberinnen waren sich ihrer Außenseiterrolle bewusst, wollten dem Landesliga-Primus aber Paroli bieten und und hofften auf eine Überraschung. Diese blieb jedoch aus, die Nervosität machte dem TSV einen Strich durch die Rechnung. "Wir haben versucht, körperlich dagegenzuhalten, uns das Leben aber durch individuelle Fehler selbst schwer gemacht. Aus einem solchen Spiel können wir nur lernen", sagte Brands Coach Manuel Karger hinterher. Die Tore für Frensdorf erzielten Marsia Gath (12.), Antonia Kupfer (23.), Annalena Haderlein (35., 39., 87.), Stephanie Daun (44.), Lena Amon (54.), Arbenita Elshani (55., 65.) und Christine Endres (81., FE).



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - SpVgg Stegaurach 2:2

Das Nachholspiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Erlangen ging mit dem ersten, klug vorgetragenen Angriff durch Sabrina Hüttersen in Führung (16.). Die Gäste suchten nach der passenden Antwort und fanden diese kurz vor der Pause, als Katrin Schäder den Ausgleich besorgte (45.). Nach der Pause bestimmten Stegaurach das Spiel, hatte ein deutliches Chancenplus. Jubeln durfte zunächst aber erneut die "Spieli", als Lisa Rosenecker nach Balleroberung freigespielt wurde und unhaltbar zum 2:1 traf (78.). Doch Stegaurach steckte nicht auf und belohnte sich, als Schäder den Ball nach einem Steilpass über die Torhüterin in die Maschen lupfte (90.).



Kreisklasse 1 ER/PEG: SG Etzelskirchen - SV Poxdorf 8:0

Mit dem fünften Saisonsieg schlossen die Etzelskirchenerinnen zu Platz 2 auf und haben angesichts ihrer noch ausstehenden Nachholspiele sogar die Chance, den Sprung an die Tabellenspitze zu schaffen. Das Schlusslicht aus Poxdorf stellte keine Hürde für die Heimelf dar, zumal der Kooperationspartner aus Lonnerstadt Unterstützung aus der ersten Mannschaft geschickt hatte. So entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, das schon zur Pause entschieden war. Die Treffer für die Gastgeberinnen erzielten Christina Spörl (13.), Kathrin Litz (17., 35., 47.), Sonja Lutz (23., 71.) und Julia Müller (75., 80.)



Kreisklasse 1 ER/PEG: ATSV Erlangen - SC Gremsdorf 2:0

Im Verfolgerduell hatten die "Bixn" das nachsehen, bleiben aber vorerst Tabellenzweiter. Die in den vergangenen Wochen sattelfeste Abwehr der Gäste konnte ihre weiße Weste diesmal nicht wahren, Tanja Panick (33.) und Claudia Stich (58.) trafen für Erlangen. Die Gremsdorfer Offensive, die in den vorangegangenen sieben Spielen immer einen Torerfolg hatte vorweisen können, blieb diesmal blass und fand kein Rezept, die erste Saisonniederlage abzuwenden.