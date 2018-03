Schwächelnde Abwehr, starke Moral

Diesmal kam das Prunkstück der TSH, die Abwehr nicht zu Geltung. Doch im Angriff wussten die Hausherren - obwohl sie wegen des krankheitsbedingten Personalmangels in der Schlussphase auf dem letzten Loch pfiffen - vollends zu überzeugen und retteten einen knappen Vorsprung ins Ziel.



TS Herzogenaurach - TV Altdorf 34:33

Die Hausherren begannen konzentriert und setzten sich bis auf 13:8 ab (17.). Dann jedoch schlichen sich defensiv Nachlässigkeiten ein und vorn wurden beste Chancen vergeben, so dass Altdorf nur wenig Mühe hatte, sich bis zur Pause heranzukämpfen (17:17).



In der zweiten Halbzeit wirkten die Herzogenauracher wieder wacher, investierten mehr und holten sich die Führung zurück (23:20). Dann jedoch schwanden die Kräfte, das krankheitsbedingt nur unzureichende Training der vergangenen Wochen schlug durch. Die Partie kippte zu Gunsten der Altdorfer, doch die TSHler bewiesen Moral.



Beim Stand von 31:32 und noch viereinhalb Minuten zu spielen ging ein Ruck durchs Team: Ein gehaltener Ball von Mayer, ein schnelles Tor durch Marks und zwei erneute Ballgewinne in der Abwehr legten den Grundstein für den etwas glücklichen Erfolg, durch den die TSH ihre anhaltende Siegesserie auf 14:2 Punkte ausbaute.



"Heute lief nicht alles optimal, vor allem in der Defensive. Aber wir haben das als Mannschaft toll gelöst, erneut Moral und einen klasse Einsatz bewiesen", sagte Ben Schwandner, der das Team mit seiner Erfahrung immer wieder antrieb und positiv mitnahm.



TSH: Mayer, Langer - Theiss, Hirning (5/2), T. Wayand, Wonner (3), Bellmann, Langer, Auer (7), Jonas (5), Marks (8), Schwandner (6), Hagen