Schlüsselfeld verteidigt den Titel

Der TSV Lonnerstadt war nah dran, der vierte Verein zu werden, der sich beim IFS-Hallenturnier des SV Wachenroth in die Siegerliste einträgt. Doch im Siebenmeterschießen versagten den Kickern vom Sonnenhügel ein einziges mal die Nerven, und der Titel war futsch. Somit durfte der TSV Schlüsselfeld ein weiteres Mal den Wanderpokal mitnehmen, in der sechsten Auflage des Turniers war es nach 2012 und 2015 das dritte Mal, dass der Kreisligist in der Ebrachtalhalle triumphierte.

Bereits im ersten Spiel des Tages zeigte der TSV seine Ambitionen auf eine Titelverteidigung. Er bezwang den TSV Lonnerstadt mit 5:2 und beherrschte Gruppe A mit neun Punkten deutlich. Zweiter wurde Lonnerstadt mit sechs Punkten vor den Teams aus Vestenbergsgreuth und Frimmersdorf, die über ein Remis im direkten Duell nicht hinauskamen. In Gruppe B setzte sich der SV Walsdorf mit dem überragenden Andre Distler und neun Punkten klar durch. Ebenfalls fürs Halbfinale qualifizieren konnte sich die SG Elsendorf/Weingartsgreuth vor Uehlfeld und den Gastgebern.



Die Gastgeber enttäuschen

Die Halbfinalbegnung zwischen Schlüsselfeld und Elsendorf wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Der TSV gewann klar 5:1. Spannender ging es im zweiten Spiel zwischen Walsdorf und Lonnerstadt zu. 2:2 hieß es nach regulärer Spielzeit, im Siebenmeterschießen setzte sich der Kreisligist mit 4:3 durch.

Das Spiel um Platz 7 war mit 9:4 eine klare Angelegenheit für den FC Frimmersdorf gegen die enttäuschenden Gastgeber. Platz 5 sicherte sich mit einen 4:1-Sieg die SpVgg Uehlfeld im Derby gegen den TSV Vestenbergsgreuth. Ebenso souverän entschied der Kreisklassist aus Walsdorf die Partie gegen das A-Klassen-Team der SG Elsendorf/Weingartsgreuth.



Torjäger-Kanone wird geteilt

Das Endspiel bestritten die beiden Teams, die sich bereits zum Turnierauftakt gegenübergestanden hatten. Diesmal jedoch bewegten sich die Lonnerstadter auf Augenhöhe und trotzten dem Vorjahressieger ein torloses Unentschieden ab. Also musste hier das Siebenmeterschießen entscheiden. Dank fünf verwandelter Versuche und Torwart Christoph Hofmann, der zum besten Keeper des Turniers gewählt wurde, setzte sich der TSV Schlüsselfeld durch.

Organisatior Gerhard Girlich kürte im Anschluss den Sieger, bedankte sich aber auch bei allen Helfern, Sponsoren und den Schiedsrichtern Michael Rössert und Stefan Schernich für ihren Einsatz. Die teilnehmenden Mannschaften lobte er für ihre faire Spielweise. Torschützenkönig wurden Thomas Szynkarek und Andre Distler mit jeweils neun Treffern. Distler wurde auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.