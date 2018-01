1 / 1

In der Vorwoche machten die Höchstadt Alligators die Meisterschaft in der Eishockey-Bayernliga perfekt. Zum Abschluss der Hauptrunde gewann der HEC am Sonntag mit 3:1 beim EV Pegnitz - und fiebert nun der Verzahnungsrunde zur Oberliga entgegen. Jürgen Hauke