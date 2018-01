Schaulaufen vor dem Ernstfall

Die Meisterschaft schon in der Tasche, den Pokal bereits in Empfang genommen: Die sportliche Bedeutung des letzten Hauptrundenspiels beim EV Pegnitz war überschaubar. Durch das 3:1 holte sich der Höchstadter EC aber das nötige Selbstvertrauen für die Verzahnungsrunde zur Oberliga ab Freitag. Gegner und Spielpläne gibt der Verband am Montag bekannt.



EV Pegnitz - Höchstadter EC 1:3

Ohne Tomas Urban, Markus Babinsky, Vitalij Aab sowie den Lenk-Brüdern Andre und Lukas fehlte Höchstadt zunächst die Eingespieltheit. Und weil es für den EV ebenfalls um nichts mehr ging - er muss ja in die Abstiegs-Relegation - entwickelte sich ein Spiel auf überschaubarem Niveau mit wenigen Torraumszenen. Selbst als Höchstadt in doppelter Unterzahl spielte, kreierte Pegnitz daraus keine Gefahr für das von Carsten Metz gehütete HEC-Tor.



Kraft sparen und keine Verletzungen riskieren - dies hatte auf beiden Seiten Vorrang. Nach diesem müden Anfangsdrittel wollten beide Reihen den Zuschauern doch noch etwas bieten: Das Spiel wurde in den zweiten 20 Minuten deutlich schneller. Während bei Höchstadt die individuelle Klasse herausstach, kämpfte sich Pegnitz über das Kollektiv in die Partie. Und nach 31 Minuten sollte der Puck tatsächlich zum ersten Mal im Netz zappeln: In Überzahl traf Daniel Jun auf Zuspiel von Michal Petrak zum 1:0 für die Gäste. Danach kehrte wieder etwas Ruhe ein, mit der knappen Führung im Rücken ging es für Höchstadt ins letzte Drittel der regulären Bayernliga-Runde.



Zunächst konnte Höchstadt hier noch kein Kapital aus der Überzahlsituation ziehen, doch als der HEC erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis stand, markierte Jun die 2:0-Führung (47.). Die Entscheidung war dies aber noch nicht, Pegnitz kam durch einen Kuhn-Konter in der 51. Minute zum 1:2-Anschluss. Ein Tor, das die Hausherren offenbar anstachelte. Pegnitz intensivierte wieder die Offensive und hätte beinahe den Ausgleich bejubeln können, aber Metz unterstrich seine ganze Klasse und parierte. Pegnitz hatte zwar weitere Gelegenheiten, das letzte Tor sollte aber erneut Höchstadt gelingen: Drei Minute vor Ende traf Ales Kreuzer zum 3:1 - und alle Alligators fieben jetzt der Verzahnungsrunde ab Freitag entgegen.