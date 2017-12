SCH unterliegt dem Topteam aus Würzburg

Freilich wird im gut beheizten Haus der Vereine gespielt - und doch friert der SC Höchstadt nach einer 3:5-Heimpleite gegen den SV Würzburg im Tabellenkeller. Höchstadt II und III gewannen ihre Spiele hingegen.



Regionalliga Nord-West: SC Höchstadt - SV Würzburg 3:5

Die Gäste waren nominell haushoch überlegen, doch das junge Höchstadter Team ging motiviert an die acht Bretter und hielt stundenlang gut mit. Lukas Schulz gelang an Brett 1 ein Remis gegen den Internationalen Meister Pavel Vavra aus Tschechien, auch Alexander Mönius spielte remis. Nach drei Stunden resignierte Mannschaftsführer Holger Schwarzmann, sodass Würzburg mit 2:1 in Führung ging. Nach Christian Kochs Remis blieb es spannend, weil die Würzburger unter Druck standen und viele Spieler in Zeitnot gerieten. Kurz nachdem Michael Brunsch im Turmendspiel remis gespielt hatte, holte Tobias Schwarzmann einen vollen Punkt, da sein Mattangriff durchschlug. Felix Menzel konnte sein Damenendspiel jedoch nicht halten, der Gegner überstand die Zeitnotphase. Beim Stand von 3:4 richteten sich alle Blicke auf Brett 8, an dem Oliver Mönius durchaus Siegchancen hatte. Doch im vielversprechenden Endspiel mit Turm und Läufer gegen Turm und Springer büßte der 15-Jährige seinen Mehrbauern ein und verlor noch.



Bezirksliga West Oberfranken: SK Weidhausen II - SC Höchstadt II 3:5

Höchstadt fuhr als Favorit zum noch punktlosen Aufsteiger. Wolfgang Paulini überraschte seinen Gegenspieler mit seiner bewährten Orang-Utan-Eröffnung und holte schnell das 1:0. Horst Schulz, Alfred Götzel und Janusz Gorniak willigten anschließend in Remisangebote ein, auch um die Führung zu halten. Joachim Kröger glänzte mit seiner fünften Siegpartie im fünften Ligaspiel, sein Läuferpaar überzeugte. Durch die Niederlage von Mannschaftsführer Gerhard Leicht kam Weidhausen auf 2,5:3,5 heran. Viel Dramatik bot die Partie des 16-jährigen Elias Pfann gegen seinen 80-jährigen Kontrahenten. Beiderseits gingen Türme verloren, der Weidhausener überschritt fast die Zeit. Letztendlich gewann Pfann dank seines starken Springers viel Material und dann die Partie. Der Mannschaftssieg war perfekt, das knappe Remis von Michael Gorka nach fast sechs Stunden Spielzeit vervollständigte das 5:3. Der erneute Klassenerhalt in der Bezirksliga ist für die Höchstadter "Zweite" greifbar nah.



Kreisliga Bamberg: SG Hollfeld/Memmelsdorf II - SC Höchstadt III 3,5:4,5

In der untersten Spielklasse, der Kreisliga Bamberg, kam der SC Höchstadt III zu einem knappen Heimerfolg. Norman Bauschke und Robert Koch waren dabei siegreich. Mit ausgeglichenem Punktekonto stehen die Höchstadter im soliden Mittelfeld auf dem fünften Rang.