SCA angelt sich zwei Wunschkandidaten

Damit ist die Amtszeit von Florian Gräf und Heiko Pfeifer bei der ersten Mannschaft nach nur einem Jahr wieder beendet. Zwar ist der SCA mit der Arbeit des Duos nach einem schwierigen Saisonstart zufrieden, entscheidet sich dennoch für einen Wechsel. "Während der spielfreien Zeit ergab sich die Gelegenheit, zwei aktuelle Bayernligaspieler zu verpflichten, die man als Wunschkandidaten bezeichnen kann", heißt es in der Pressemeldung des Vereins.



Gräf und Pfeifer (beide 31) kamen vor der laufenden Saison aus Stadeln und sollten mit ihrer Klasse einen großen Beitrag zum Klassenerhalt leisten. Heiko Pfeifer konnte in den letzten Spielen der Hinserie verletzungsbedingt zwar nicht mehr eingreifen, Florian Gräf hingegen ist mit neun Treffern bester Schütze des Neulings.



Nichtsdestotrotz werden im Sommer Dennis Weiler und Andi Mönius als gleichberechtigte Spielertrainer das Ruder übernehmen. Beide Spieler seien im besten Fußballer-Alter und brächten viel Erfahrung mit. Dennis Weiler, der inzwischen in Adelsdorf wohnt, spielte schon für den Baiersdorfer SV, den FSV Erlangen-Bruck und den SC Eltersdorf. Dazu sammelte der 29-Jährige erste Trainererfahrung in Moggast. Danach folgte der Wechsel als spielender Co-Trainer nach Forchheim, wo Weiler einer feste Größe im Abwehrverbund ist.



Mönius hingegen kommt aus Adelsdorf, spielte einige Jahre für den "kleinen Club" und kurzzeitig für Seligenporten, ehe der Offensivmann verletzungsbedingt zu seinem Heimatverein wechselte. Beim SCA traf der 26-Jährige in 53 Spielen satte 33 Mal und ging dann zum Jahn, mit dem er aus der Landes- in die Bayernliga aufstieg. Aktuell ist Mönius Vizekapitän und unverzichtbarer Bestandteil der Forchheimer Offensive.



Von der U19 zur Reserve

Auch in der Adelsdorfer Reserve tut sich zur kommenden Saison etwas. Mit Mike Schwarz hat der Verein ebenfalls einen neuen Trainer gefunden. Alexander Triebel, der bislang das Team betreut, tritt aus privaten Gründen - der Hausbau geht vor - kürzer und gibt das Zepter weiter. Der SCA hätte die Zusammenarbeit mit Triebel gerne fortgesetzt, akzeptiert die Entscheidung aber. Mike Schwarz sammelte erste Erfahrung als Jugendtrainer beim ASV Weisendorf, ehe er dort die damalige Kreisklassenmannschaft übernahm. Es folgte eine Trainerstation bei Hertha Aisch, ehe er U19-Trainer in Adelsdorf wurde. "Mike ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Jugendbereich und den Senioren. Der SC Adelsdorf wird auch in Zukunft darauf setzen, den eigenen Nachwuchs im Herrenbereich zu etablieren. Die zweite Mannschaft bildet hierbei das Rückgrat", heißt es in der Pressemitteilung.