Pleiten, Pech und Pannen für Fußballerinnen des SC Adelsdorf

Die U15-Juniorinnen wurden trotz fünf Punkten nur Vierter von fünf Teams und verpassen die Endrunde. Die U13 erwies sich doppelt als gute Gastgeberin. Zunächst half sie der SpVgg Reuth mit Trikots aus, dann belegte sie in der Aischgrundhalle mit nur einem Zähler den letzten Platz. Bei den Frauen trat der SCA gar nicht erst an.



Frauen, Vorrundengruppe D

Sowohl der SC Adelsdorf als auch der ATSV Erlangen traten in Spardorf nicht an, sodass die übrigen vier Mannschaften einen kurzen Fußballtag hatten. Bis auf den FC Schnaittach treffen sich alle schon am Samstag bei der Endrunde an selber Stelle wieder.



FC Herzogenaurach - FC Schnaittach 2:1

SK Lauf - SpVgg Erlangen 0:3

SpVgg Erlangen - FC Schnaittach 1:1

Herzogenaurach - SpVgg Erlangen 0:3

SK Lauf - FC Herzogenaurach 2:2

FC Schnaittach - SK Lauf 0:0

1. SpVgg Erlangen 3 7:1 7

2. FC Herzogenaurach 3 4:6 4

3. FC Schnaittach 3 2:3 2

4. SK Lauf 3 2:5 2



Frauen, Endrunde

Samstag, 23. Januar, 13.15 Uhr,

in Spardorf,

Gruppe A: FC Pegnitz, FC Herzogenaurach, TSV Frauenaurach, ASV Herpersdorf

Gruppe B: SpVgg Erlangen, SK Lauf, FC Reichenschwand, SF Großgründlach



U17, Vorrundengruppe D

Auch die U17 hatte mit der JFG Fränkische Schweiz einen kurzfristigen Ausfall zu beklagen. Der FC Burk und der SV Weilersbach trennten sich 1:1, setzten sich punktgleich hinter Turniersieger Reichenschwand durch und sind bei der Endrunde am Sonntag in Spardorf dabei. Das Nachsehen hatte der SV Hetzles. Genug Punkte hatten die Sportfreunde Großgründlach gesammelt, sodass sie trotz des letzten Platzes in der Endrunde stehen.



SV Hetzles - SF Großgründlach 1:1

SV Weilersbach - FC Burk 1:1

FC Burk - SF Großgründlach 0:0

FC Reichenschwand - Weilersbach 1:1

SV Hetzles - FC Burk 0:2

Großgründlach - Reichenschwand 0:2

SV Weilersbach - SV Hetzles 0:0

FC Reichenschwand - FC Burk 1:1

FC Reichenschwand - SV Hetzles 1:0

SF Großgründlach - SV Weilersbach 1:4

1. FC Reichenschwand 4 5:2 8

2. SV Weilersbach 4 6:3 6

3. FC Burk 4 4:2 6

4. SV Hetzles 4 1:4 2

5. SF Großgründlach 4 2:7 2



U17, Endrunde

Sonntag, 24. Januar, 13.15 Uhr,

in Spardorf,

Gruppe A: SC Adelsdorf, ASV Weisendorf, SV Weilersbach, SF Großgründlach

Gruppe B: FC Reichenschwand, FC Pegnitz, FC Burk, TSV Brand



U15, Vorrundengruppe D

Das Spitzenspiel zwischen Erlangen und Band endete 0:0. Mit einem Zähler mehr setzte sich die SpVgg vor dem TSV an die Spitze. Am Samstag treffen die beiden Teams bei der Endrunde in Spardorf in Gruppe A erneut aufeinander, dann vielleicht auch mit Toren. Adelsdorf kassierte nur zwei Gegentreffer, holte fünf Punkte und verpasst die Endrunde trotzdem. Weisendorf holte seinen einzigen Zähler im Duell mit dem SCA.



SpVgg Erlangen - ASV Weisendorf 1:0

SC Adelsdorf - TSV Brand 1:0

ASTV Erlangen - SpVgg Erlangen 0:1

ASV Weisendorf - SC Adelsdorf 1:1

TSV Brand - ATSV Erlangen 5:0

SpVgg Erlangen - SC Adelsdorf 0:0

ATSV Erlangen - ASV Weisendorf 3:0

TSV Brand - SpVgg Erlangen 0:0

SC Adelsdorf - ATSV Erlangen 0:1

ASV Weisendorf - TSV Brand 0:1

1. SpVgg Erlangen 4 2:0 8

2. TSV Brand 4 6:1 7

3. ATSV Erlangen 4 4:6 6

4. SC Adelsdorf 4 2:2 5



5. ASV Weisendorf 4 1:6 1



U15, Endrunde

Samstag, 23. Januar, 9 Uhr,

in Spardorf,

Gruppe A: SpVgg Erlangen, TSV Brand,

FC Großdechsendorf, SK Heuchling

Gruppe B: SV Schwaig, FC Pegnitz, ATSV Erlangen, TV 48 Erlangen



U13, Vorrundengruppe D

Die Mädels der SpVgg Reuth hatten beim Turnier in der Aischgrundhalle ihre Trikots vergessen. Gastgeber Adelsdorf spendierte einen Satz schwarz-gelber Arbeitskleidung, der Reuth zum Sieg verhalf. Nur der spätere Zweite aus Möhrendorf trotzte der SpVgg einen Punkt ab. Bei der Endrunde am Sonntag hat Reuth Gelegenheit zur Revanche.



SpVgg Reuth - FC Eschenau 1:0

ASV Möhrendorf - Reichenschwand 1:0

SC Adelsdorf - SpVgg Reuth 0:2

FC Eschenau - ASV Möhrendorf 0:2

FC Reichenschwand - SC Adelsdorf 3:0

SpVgg Reuth - ASV Möhrendorf 0:0

SC Adelsdorf - FC Eschenau 0:3

FC Reichenschwand - SpVgg Reuth 0:1

ASV Möhrendorf - SC Adelsdorf 0:0

FC Eschenau - FC Reichenschwand 1:0

1. SpVgg Reuth 4 4:0 10

2. ASV Möhrendorf 4 3:0 8

3. FC Eschenau 4 4:3 6

4. FC Reichenschwand 4 0:8 3

5. SC Adelsdorf 4 0:8 1



U13, Endrunde

Sonntag, 24. Januar, 9 Uhr, in Spardorf:

Gruppe A: FC Pegnitz, SV Schwaig, ATSV Erlangen, FC Eschenau

Gruppe B: SpVgg Reuth, TV 48 Erlangen, SpVgg Erlangen, ASV Möhrendorf