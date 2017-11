Nur auf dem Papier ein Spitzenspiel

Die erste Mannschaft der SpVgg Erlangen musste sich in der Landesliga genauso wie der FC Herzogenaurach in der Kreisliga ER/PEG mit 3:4 geschlagen geben. Die "Pumas" gaben dadurch ihren Aufstiegsplatz ab, die "Spieli"-Frauen rutschen auf den vorletzten Rang. Der TSV Brand war kurz davor, dem Spitzenreiter der Bezirksoberliga die ersten Punktverluste zuzufügen.



Die SG Poxdorf/Möhrendorf/Eltersdorf unterlag der SpVgg Reuth in der Kreisklasse 1 gerade noch einstellig und bleibt mit einem Punkt Schlusslicht. Annika Popp schnürte einen Sechserpack. Die Partie der SG Etzelskirchen/Lonnerstadt II beim TSV Drügendorf fiel aus. Da auch die dritte "Spieli"-Mannschaft gegen Gremsdorf kein Erfolgserlebnis zu verzeichnen hatte, bauten die "Bixn" ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den spielfreien ASV Weisendorf auf vier Zähler aus.



Landesliga Nord



Schwabthaler SV - SpVgg Erlangen 4:3

Dramatisches Spiel mit unglücklichem Ausgang für Erlangen. Zwar brachte Lisa Rosenecker die Gäste bereits in der sechsten Minute per Foulelfmeter in Führung, doch ließ sich der SV davon nicht beirren und schaltete einen Gang hoch. Bei einer Flanke verschätzte sich Keeperin Teresa Müller, Keil war mit dem Kopf zur Stelle (12.). Danach hatten die Gastgeberinnen das Geschehen unter Kontrolle, erneut Keil drehte die Partie nach einem Fehlpass der SpVgg (31.).

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel baute Hornung die Führung auf 3:1 aus, weitere Gelegenheiten ließ Schwabthal aber liegen, ehe Franziska Dellert (67.) und Stephanie Reinhardt (69.) Fehler des Gegners eiskalt bestraften. Nach dem Ausgleich drängte die "Spieli" sogar aufs dritte Tor, bekam aber fünf Minuten vor Schluss die kalte Dusche, als Kestler per Alleingang den Siegtreffer für die Heimelf erzielte. jsp



Bezirksoberliga Mittelfranken



Post-SV Nürnberg - TSV Lonnerstadt 0:1

Die Gäste überstanden die 20-minütige Drangphase der Postlerinnen und gingen mit der ersten eigenen Chance in Führung: Kathrin Litz zog aus 25 Metern ab, den Abpraller der SV-Torhüterin köpfte Aileen Decke in die Maschen (37.). Auch in der zweiten Hälfte war Lonnerstadt ebenbürtig, hatte in Person von Decke (63.) und Litz (68.) sogar die besseren Gelegenheiten. Diese wurden jedoch vergeben, und es blieb spannend. Doch die Gäste ließen nicht nach und verdienten sich so den knappen Sieg. Bitter für den TSV: Die gerade genesene Spielführerin Verena Haberkamm wurde in der 75. Minute eingewechselt, um kurze Zeit später mit einer Knieverletzung das Feld wieder zu verlassen. "Bis zur Winterpause wird sie uns wohl nicht mehr zur Verfügung stehen", bedauerte Trainer Dieter Brodmerkel. rup



FC Ezelsdorf - TSV Brand 1:0

Gleich zu Beginn zeigte der FC seine körperbetonte Spielweise und setzte den TSV unter Druck. Trotzdem gelang es den spielstarken Gäste, Vanessa Lietz durch die Gasse der gegnerischen Abwehrreihe zu schicken. Lietz wurde per Notbremse gestoppt, doch die Ezelsdorferin kam mit der gelben Karte davon. Der Freistoß brachte nichts ein. Lisa Schreibers Schuss aus 25 Metern verfehlte das Gehäuse nur knapp. Auch Carolin Horlamus, die für die verletzte Schreiber kam, fügte sich mit einem Kracher aus der Distanz ein.



Auf der anderen Seite rettete Tatjana Auterhoff in der 77. Minute ihr Team mit zwei Paraden vor dem Gegentreffer. Bis zum Ende war das körperbetonte Spitzenspiel ausgeglichen. Jasmin Gnan erzielte in der 88. Minute mit einem weiten Heber das entscheidende Tor, das den FC vor den ersten Punktverlusten bewahrte. asc



Bezirksliga Mittelfranken 1



SpVgg Erlangen II - TSV Frauenaurach 1:4

Auf dem kleinen B-Platz ging der TSV durch Alina Mahr auf Vorlage von Nülifer Kaya in Führung (14.). Als bei einem Freistoß der Erlangerinnen vor dem Frauenauracher Gehäuse Chaos entstand, glich die SpVgg aus (20.). Kaya und Larissa Ilgner, deren Schuss von der Torhüterin an die Latte gelenkt wurde, verpassten die erneute Führung vor der Pause.



Die zweite Hälfte begannen die Gäste konzentrierter. Lohn war das 1:2 per Freistoß von Mahr (54.), zehn Minuten später vollendete Klara Feiler auf Querpass von Kaya einen schönen Spielzug zum 1:3. Sabrina Kerner machte mit einem Schuss von der Strafraumkante ins lange Eck den Deckel drauf (68.). kb



1. FC Nürnberg III - SC Adelsdorf 3:2

In einem Spiel, das beiderseits von vielen Ballverlusten geprägt war, ließen zwei schmeichelhafte Freistöße an der Strafraumgrenze das Pendel zugunsten der Heimelf ausschlagen. Nach einem frühen Treffer von Jamie Meister (6.) lief der SCA erneut einem Rückstand hinterher, zeigte sich spielerisch jedoch deutlich verbessert, stand defensiv kompakt und erarbeitete sich Möglichkeiten.



Das wurde in der 72. Minute belohnt, als Jana Scheidig den Ausgleich erzielte. Doch wenig später markierte Johanna Heinritz per Freistoß die erneute Nürnberger Führung (75.). Adelsdorf musste jetzt kommen, doch ein weiterer von Heinritz verwandelter Freistoß (90.) besiegelte das Schicksal der Gäste. Der Anschlusstreffer durch Madeleine Eibert kam zu spät (90.+5). red



Kreisliga ER/PEG



FC Herzogenaurach - FC Burk 3:4

Die Heimelf begann druckvoll, schnürte die Burkerinnen in deren Hälfte ein. Das Pressing wurde nach 13 Minuten belohnten, als Carina Nastvogel nach einem Alleingang über links ins kurze Eck einnetzte. Wie aus dem Nichts gelang den Gästen nur drei Minuten später der Ausgleich, als Julia Rose nach einem Pass in die Tiefe auf und davon zog und unhaltbar zum 1:1 traf. Due Puma-Damen blieben jedoch spielbestimmend und gingen durch einen von Michaela Meier verwandelten Freistoß erneut in Führung (22.). Diese hielt bis kurz vor der Pause, ehe Theresa Leipold den Ball sehenswert zum 2:2 im Winkel unterbrachte (43.).



Nach dem Seitenwechsel übernahm Burk das Ruder, trotzdem ging der FCH zum dritten Mal in Führung, als Nastvogel in die Mitte zog und abschloss (62.). In der Folge ließen die Gastgeberinnen weitere sehr gute Chancen liegen, hatten zunehmend auch mit konditionellen Problemen zu kämpfen und schafften es nicht mehr, die nun wieder drückenden Burkerinnen zu kontrollieren. Und das rächte sich: Rose erzielte das 3:3 (70.) und legte fünf Minuten später das 3:4 nach. Die Gäste zogen sich nun wieder zurück, weshalb die Schlussoffensive, für die der FCH noch einmal alle Kraftreserven mobilisierte, wirkungslos blieb. red



SV Hetzles - SC Oberreichenbach 1:0

Die Gäste reisten nur mit einer Wechselspielerin an, der entscheidende Faktor war aber wohl das Fehlen von Kapitänin Nadja Noghreh, die für 15 der bislang 23 Tore des SCO verantwortlich zeichnet und an weiteren beteiligt war. So gestaltete die bislang wenig überzeugende Heimelf das Geschehen über weite Strecken ausgeglichen und setzte in Person von Amelie Mehl den Lucky Punch (35.). Durch den zweiten Saisonsieg verlässt Hetzles die Abstiegsränge. red



Kreisklasse 1 ER/PEG



SpVgg Erlangen III - SC Gremsdorf 0:1

Gegen einen der schärfsten Verfolger wahrte der Tabellenführer seine weiße Weste und ging auch im siebten Saisonspiel nicht als Verlierer vom Platz. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie, in der sich die Kontrahenten oft im Mittelfeld neutralisierten, gab letztendlich die längere Bank den Ausschlag. Gremsdorf brachte durch Einwechslungen noch einmal frischen Wind ins Spiel und belohnte sich durch den Treffer von Bianca Riegler (77.). red



SF Großgründlach - ATSV Erlangen 3:1

Nach dem starken Saisonbeginn mit vier Siegen und einem Remis aus fünf Spielen ging beim Aufsteiger diesmal nicht zusammen. Nach einer noch ordentlichen ersten Halbzeit brach der ATSV auseinander. Barbara Schwarz brachte die Gastgeberinnen in Führung (55.), zehn Minuten später legte Julia Knop das 2:0 nach. Und als Christina Wagner einen Foulelfmeter zum 3:0 nutzte (69.), war die Entscheidung gefallen. Für Erlangen reichte es nur noch zum Ehrentreffer, Sonja Reisinger verwandelte einen Strafstoß (85.). red



Kreisklasse Bamberg Süd



SV Frensdorf II - DJK Schnaid/Rothensand 11:0

Im achten Saisonspiel nach ihrem Umzug in den Bamberger Spielkreis fand die Siegesserie der DJK ein jähes Ende. Dass die Niederlage trotz der klaren Rollenverteilung im Spitzenspiel jedoch so deutlich ausfallen würde, hatte niemand ahnen können. Unterstützt von Kräften aus dem Landesliga-Kader übernahm die ambitionierte Heimelf sofort das Kommando, lag schon nach zehn Minuten mit 3:0 vorne und machte bis zur Pause alles klar (5:0). Schnaid ließ sich nie hängen, konnte das Torfestival aber nicht unterbinden.



"Wir wussten, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt und wollten so gut es geht verteidigen. Das hat leider nicht funktioniert, Frensdorf hat eine Menge Qualität. Der SV wird weiter marschieren und die Meisterschaft einfahren, wir sollten das Spiel abhaken und nach vorne schauen", erklärte DJK-Spielführerin Julia Klemens hinterher. / Tore: Melanie Friedel (3.), Annalena Haderlein (5., 10.), Anna Nagengast (21., 47., 76.), Stephanie Daun (44.), Laura Höhn (61., ET), Heidemarie Tauber (66.), Kimberly McKinney (73., Stefanie Eschenbacher (89.) red