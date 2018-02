Martin Grau triumphiert erneut

Zahlreiche Laufbegeisterte zog es zu den mittelfränkischen Meisterschaften im Crosslauf, bei denen in Forth zugleich die Kreismeisterschaften ausgetragen wurden. Mehr als 360 Teilnehmer kämpften sich durch den anspruchsvollen Parcours. Perfekt ausgerichtet von der LG Eckental, mussten die Jüngsten noch im Morgennebel und bei dünner Schneeschicht auf die Piste.



Auf den Bronzeplatz lief Tim Freudenberger vom LSC Höchstadt in der Klasse M11, zu Silber fehlten gerade mal vier Sekunden. Zweite wurde Jule Pitzenmaier (W9), die restlichen LSC-Nachwuchsathleten erreichten Plätze im hinteren Drittel ihrer Klassen. Im Hauptlauf der Männer über 6340 Meter stellte der LSC Höchstadt eine Armada von neun Aktiven, zwei weitere hatten erkältungsbedingt absagen müssen. So gestaltete sich das Rennen bei Sonnenschein auffällig blau in der vorderen Startergruppe.



Wie an einer Perlenschnur zogen sich die Höchstadter, lange angeführt von Dennis Gerhard (LAC Quelle Fürth), auf der kleinen Einführungsrunde. Nach Ende der ersten großen Runde dann bereits ein ganz anderes Bild: Martin Grau, der zu seinem Einstieg in die Wettkampfsaison von Erfurt in die Heimat kam, und Konstantin Wedel (LAC) setzten sich leicht von den drei LSClern Brian Weisheit, Martin Weinländer und Niklas Buchholz ab. Eingangs der Schlussrunde waren Grau und Wedel dann völlig unter sich. Der Fürther blieb dem deutschen Vizemeister beharrlich auf den Fersen, erst eine erneute Tempoverschärfung 500 Meter vor dem Ziel brachte die Entscheidung zugunsten des Höchstadters, der in 19:31 Minuten und mit fünf Sekunden Vorsprung seinen Titel verteidigte. Auch wenn er sich etwas mehr hatte mühen müssen als in den Vorjahren, war Grau im Ziel rundum zufrieden.



Mit gehörigem Abstand folgte Dennis Gerhard (20:21) auf Rang 3, dem das LSC-Trio im Genick saß. Weisheit sicherte sich als Gesamtvierter den Sieg in der U23-Wertung (20:25) vor Buchholz (20:26) und Weinländer (20:28). Mit Florian Lang (7.), Theo Schell (8.) und Bernhard Weinländer (9.) fanden sich drei weitere Höchstadter in den Top Ten wieder, Neuzugang Alexander Bier, der eigentlich auf 400 und 800 Meter spezialisiert ist, wurde 14. Geoffroy Jadoul bekam in der zweiten Rennhälfte Magenprobleme und kam als 17. ins Ziel.



Erfreulich sah auch die Mannschaftswertung aus. Martin Grau, Brian Weisheit und Niklas Buchholz holten den Titel im Team, die Plätze 3 und 4 ging ebenfalls an den LSC Höchstadt. In der U23-Wertung war der Erfolg noch deutlicher, zusammen mit Schell fuhren Weisheit und Buchholz mit Platz 1 bis 3 das optimale Mannschaftsergebnis ein. Mit diesen Erfolgen im Rücken blickt das LSC-Team optimistisch auf die "Bayerischen" in drei Wochen.



Drei Altersklassensiege

Ebenfalls sehr gute Resultate erzielte der TSV Burghaslach, der bei den mittelfränkischen Meisterschaften 16 Läufer am Start hatte. Am Ende standen drei Altersklassen-Siege zu Buche: Bei den Frauen setzten sich über 3500 Meter Susanne Groß in 16:04 Minuten (W35) und Kerstin Lutz in der W40 (14:13) durch, Thomas Zeh war bei den Männern (M50) über 6340 Meter der schnellste (23:49). Weitere Podestplätze gab es für Tina Lutz, die die 1900 Meter der W14 als Dritte abschloss (7:38), Andreas Wolfer-Heimann, der in der M55 (28:18) Zweiter wurde, und Willi Hassler, der sich in der M65 Silber erlief (31:17).



In der Mannschaftswertung schafften es Kerstin Lutz, Susanne Groß und Christina Schlee auf Rang 3 bei den Frauen. Thomas Zeh, Andreas Wolfer-Heimann und Rüdiger Lutz wurden Zweite bei den Herren der Altersklassen M 45 bis M 55.