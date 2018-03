Lothar Matthäus im Interview - Wird er nochmal Trainer?

Was ist es für ein Gefühl, wieder einmal bei seinem Heimatverein zu sein?

Das Gespräch führte

Sebastian Baumann

Seinen jüngsten Aufenthalt in Herzogenaurach nutzte Lothar Matthäus zum wiederholten Mal, um die Nachwuchs-Kicker des FC Herzogenaurach an seinem Fußballwissen teilhaben zu lassen. Am Rand des Trainings sprach der Rekordnationalspieler mit dem FT und anpfiff.info über den fränkischen Fußball und seinen Heimatverein.Es ist immer schön, zurückzukommen zu den Wurzeln. Mein Bruder, meine Eltern, viele Schulfreunde und ehemalige Vereinskameraden leben hier. Ich komme gern her, weil ein Besuch immer mit schönen Erinnerungen in Verbindung steht.Vielleicht ein bisschen Spaß und der eine oder andere Tipp. Ich will nur das weitergeben, von dem ich profitiert habe. Wir versuchen einfach, noch das eine oder andere auszuarbeiten. Aber es muss reinpassen ins Trainingskonzept der Verantwortlichen. Die werde ich unterstützen und meine Meinung sagen.Wir hatten natürlich nicht so professionelle Trainer. Wir hatten leidenschaftliche Leute, die Zeit mitbrachten. Wir haben sicherlich weniger mit dem Ball gemacht und wir hatten nicht die Möglichkeiten wie heute. Aber in erster Linie ist die Leidenschaft wichtig und die Freude am Fußball. Ich glaube, dann kann man auch mit wenigen Möglichkeiten viel erreichen.Ich habe es gerade schon gesagt. Die Liebe zum Fußball, die Leidenschaft, der Ehrgeiz, sich zu verbessern. Das sind die wichtigsten Dinge im Fußball. Und natürlich, an sich selbst zu arbeiten - egal ob an Schnelligkeit, Schusstechnik oder Dribbling. Man muss selbst die körperlichen Voraussetzungen schaffen und kann neben dem Training mit der Mannschaft genügend für sich tun.Absolut. Das gehört ja auch irgendwie zusammen. Was heute 2. Liga ist, kann morgen Bundesliga sein. Nürnberg schielt nach oben und hat das Zeug dazu, den Aufstieg zu schaffen, weil die Mannschaften dahinter nicht die hohe Qualität wie Nürnberg oder Düsseldorf haben. Da geht es für fünf, sechs Teams eigentlich nur um Platz 3.Greuther Fürth hat leider mit dem Abstieg zu tun. Ich glaube, das ist die Mannschaft mit den meisten Spielen in der 2. Liga in den vergangenen 20 Jahren - gefühlt zumindest. Die Fürther haben Erfahrung, ein gutes Management und bewahren Ruhe. Das ist schon einmal wichtig. Keiner will gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube, Fürth hat weniger Druck wie Bochum, Kaiserslautern oder Darmstadt 98.Wenig, aber ich weiß jedes Wochenende, wie der FC Herzogenaurach spielt, da habe ich meine Leute, die mir immer alles zuschicken. Da bekomme ich immer Nachrichten und Zeitungsartikel, aber damit ist natürlich alles auf den FCH ausgerichtet und nicht auf die Umgebung.Ich will den Jungs keinen Druck machen. Aber der FCH ist in der Bezirksliga mit 16 Punkten Vorsprung Favorit auf die Meisterschaft, genau wie der FC Bayern in der Bundesliga. Eigentlich dürfte nicht mehr viel passieren, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn einmal der Schlendrian drin ist, dann bringt man den nicht mehr so einfach raus.Einen Lothar Matthäus als Trainer wird es nicht mehr geben.Nein, da auch nicht. Einen Lothar Matthäus braucht man nicht beim FCH. Da bin ich auch zu weit weg. Ich könnte dem FC Herzogenaurach nicht so helfen wie die jetzigen Trainer, weil sie einfach den Fußball, die Talente und auch die Voraussetzungen in der Region besser kennen als ich. Die Konstellation, wie wir sie im Moment haben, ist für beide Seiten eine richtig gute Geschichte. Und dabei sollte man es auch belassen.