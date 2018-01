Longhorns stürmen Richtung Klassenerhalt

"Es war ein absoluter Willenssieg. Wir mussten körperlich über unsere Grenzen gehen, um gegen physisch extrem starke Augsburger bestehen zu können", erklärte TSH-Coach Benedikt Aumeier, dessen Team im letzten Viertel zusehends abbaute. "Wir sind froh, dass wir den Vorsprung über die Zeit retten konnten. Wir sind auf einem guten Weg, alle haben unser System verinnerlicht. Jetzt wollen wir die Siegesserie ausbauen", sagte Aumeier weiter.



SG Leitershofen/Stadtbergen - TS Herzogenaurach 72:76

Die Leitershofener boten zunächst fünf Spieler auf, bei denen der kleinste 1,95 Meter groß war und die ihr Optionen dementsprechend immer wieder unter dem Korb suchten. Doch das Center-Trio der Gäste, Patrick Horstmann, Ben Gahlert und Tobias Übbing, machte einen hervorragenden Job und sorgte dafür, dass die Trefferquote der Kontrahenten niedrig blieb. In der Offensive hatte Daniel Krause einen bärenstarken Auftritt, und so führten die Longhorns nach zehn Minuten mit 19:15.



Im zweiten Viertel zogen die Herzogenauracher eine Verteidigung auf, die an die "rote Mauer" von 2010 erinnerte und den Gegner zur Verzweiflung brachte. Die SG fand kein Mittel, um gegen die aggressive Pressverteidigung regelmäßig zu guten Abschlüssen zu kommen. Dazu erkämpften sich die Longhorns nahezu alle freien Bälle und ließen nur acht magere Punkte der Gastgeber zu. Die Aurachstädter trafen dagegen fast nach Belieben, fanden in Stefan Dinkel, Vedran Nakic oder Mike Kaiser Punktgaranten und führten zur Halbzeit mit 42:23.



Damit hatte vor der Partie niemand gerechnet, doch die Hausherren nutzten die Pause, um sich neu zu sortieren. Und weil bei der TSH die hohe Intensität der ersten Halbzeit nun Wirkung zeigte, wurden die Karten neu gemischt. Die Gäste kamen im dritten Viertel nun oft einen Schritt zu spät, während bei den Schwaben Emanuel Richter und Lewis Londene in Erscheinung traten, die es jeweils auf 15 Punkte brachten. Patrick Horstmann sorgte auf Herzogenauracher Seite für Entlastung, trotzdem schmolz der Vorsprung auf sieben Zähler (54:47).



Im Schlussviertel fingen sich die Longhorns etwas, warfen in der Verteidigung nun wirklich alles in die Waagschale. Da sie aber vorne aufgrund der Erschöpfung einige offene Würfe ausließen, blieb das Spiel eng. Doch die TSH ließ sich den knappen Vorsprung nicht mehr nehmen und belohnte sich für den immensen Einsatz.



TSH: Krause (20), M. Kaiser (8), Horstmann (12), Kwilu, Eismann (4), Schlindwein, V. Kaiser, Dinkel (15), Nakic (4), Übbing (7), Gahlert (6)