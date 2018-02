Kleiner Vorgeschmack auf die Bezirksliga

Die Tischtennis-Herren des TTC Höchstadt haben sich für die Meisterschaft im Bezirkspokal qualifiziert, wo sie am 24. Februar in Altdorf im K.o.-Modus (Viertelfinale wird ausgelost) auf die anderen mittelfränkischen Kreissieger, Schopfloch, Neustadt II, Ezelsdorf, Johannis Nürnberg und Eckersmühlen treffen. Die Teilnehmer aus den Kreisen Fürth und Weißenburg werden noch ermittelt.



Der SC Adelsdorf hat sich indes dank eines ungefährdeten Erfolgs gegen die besser platzierte Reserve aus Weiherhof von Rang 7 auf 4 der 1. Bezirksliga geschoben. Die Frauen der SpVgg Zeckern übernahmen in der gleichen Spielklasse die Spitzenposition, da der bisherige Primus Schwabach II dem neuen Zweiten Fürth III unterlag.



Kreispokalfinale, Herren: SC Adelsdorf II - TTC Höchstadt 0:4

Die Höchstadter stürmen in der 1. Kreisliga unaufhaltsam dem Aufstieg entgegen. Auch im Kreispokal waren sie das Maß der Dinge. Im Endspiel setzten sie sich trotz des längerfristigen Ausfalls ihrer Nummer 2, Wolfgang Klaus, gegen Ligarivale Adelsdorf klar durch, wobei Christian Friedrich gegen Tizian Schleicher und Tobias Leithold gegen Dieter Feulner über die volle Distanz mussten. Auch Udo Willert knöpfte Stefan Müller genauso wie mit Feulner im Doppel gegen Müller/Friedrich einen Satz ab.



Halbfinale: SpVgg Zeckern - TTC Höchstadt 1:4

Das vorweggenommene Finale gab es in der am selben Tag stattfindenden Vorschlussrunde, als der Primus der Kreisliga auf seinen schärfsten Verfolger aus Zeckern traf und nur das Duo Friedrich/Leithold einen Zähler abgab. In den Runden zuvor hatte der TTC die SpVgg Erlangen VII, die SpVgg Zeckern VI (beide 4:0), den FC Großdechsendorf (4:1) und die SpVgg Erlangen IV (4:0) ausgeschaltet. rup



Männer, 1. Bezirksliga Mittelfranken: SC Adelsdorf - SV Weiherhof II 9:3

Den Grundstein legten erneut die Doppel: Zwar hatten Nagel/Sussmann mit 0:3 das Nachsehen, doch Ondrejicka/Zöbelein (3:1) und Porsch/Krumbeck (3:0) stellten auf 2:1. Der Adelsdorfer Spitzenspieler Igor Ondrejicka gewann sein Match gegen Lipp klar in drei Sätzen. Auch Jürgen Zöbelein feierte einen Erfolg. Im mittleren Paarkreuz behielt Markus Nagel nach einem 1:2-Satzrückstand die Nerven. Simon Porsch ließ seinem Gegner keine Chance, wodurch die Hausherren mit 6:1 in Führung gingen.



Im hinteren Paarkreuz gab es jedoch Niederlagen. Jörg Sussmann fand nicht in sein Abwehrspiel, Volker Krumbeck musste sich in einer spektakulären Partie trotz mehrerer Matchbälle seinem Gegenüber im fünften Satz geschlagen geben. Ondrejicka und Zöbelein sorgten mit klaren Siegen für die Vorentscheidung, ehe Nagel im Entscheidungssatz den Schlusspunkt setzte. sipo



Männer, 3. Bezirksliga Nord: TV Fürth - TSV Frauenaurach 5:9

Die Gäste hatten beim Schlusslicht mehr Mühe als erwartet. Nach den Doppel-Pleiten von Hofmann/Frühwald und Fiedler/Lorenz sowie den Niederlagen von Michael Junghans, Stefan Frühwald und Lukas Hofmann lag der TSV sogar mit 2:5 zurück. Lediglich Daniel Glaas hatte mit Junghans und im Spitzeneinzel für Zählbares gesorgt. Dann wendete sich das Blatt zugunsten des Tabellendritten: Zwei Mal Lars Fiedler, Florian Lorenz, erneut Glaas, Junghans, Hofmann und Frühwald triumphierten an ihren Platten. rup



Frauen, 1. Bezirksliga: SpVgg Erlangen II - SpVgg Zeckern 1:8

Den Ehrenpunkt ergatterte Susanne Kramer in drei Sätzen gegen Janine Krebs. Karoline Holmer musste mit Krebs und in ihrem zweiten Einzel in den "Fünften", die anderen Begegnungen endeten wie das zweite Doppel von Ingrid Straub und Frauke Langer aber relativ klar zugunsten Zeckerns. rup



Frauen, 3. Bezirksliga Nord: SC Adelsdorf - SV Seukendorf 8:0

Da die Gäste nur zu dritt anreisten, hatte der Tabellenführer bereits drei Punkte sicher. Die weiteren Zähler steuerten das Duo Donner/Fiedler sowie Gudrun Donner, Sabine Dehling (je 2) und Claudia Porsch bei. Dehling musste in ihren Einzeln jeweils in den Entscheidungssatz. Sabine Fiedler bekam aufgrund der Unterbesetzung des Gegners eine Zwangspause. rup