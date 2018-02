Keine Zeit für kleine Ausrutscher

"In zwei, drei Wochen fragt keiner mehr, wo die Punkte hergekommen sind", sagte Daniel Jun am vergangenen Sonntag. Nach den beiden Niederlagen in Füssen und Lindau war dem Spielertrainer des Höchstadter EC die Erleichterung über den Heimsieg gegen den ESC Geretsried anzumerken, durch den sein Team in der Verzahnungsrunde zwischen Eishockey-Ober- und -Bayernliga weiter auf Playoff-Kurs bleibt.



Von der Tribüne aus hatte der Auftritt der Alligators phasenweise verkrampft gewirkt und ideenlos im Powerplay. Ein Eindruck, den der Coach nicht teilte. "Wir hatten zwei schwere Spiele hinter uns und wussten, dass wir gewinnen müssen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben. Das einzige Manko war die Effektivität. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen, was aber auch am gegnerischen Torwart lag." Ähnlich sah das bei der Pressekonferenz Gästetrainer Ludwig Andrä, der seinen River Rats bescheinigte, vor allem im ersten Drittel mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.



Der HEC wird sich vor dem Tor also mehr Kaltschnäuzigkeit zulegen müssen, wenn er in den beiden bevorstehenden Duellen mit dem aktuellen Tabellenführer der Gruppe A, den TSV Peißenberg, etwas erben will: Heute um 19.30 Uhr gastieren die Panzerechsen im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau, ehe es am Sonntag um 18 Uhr zum Rückspiel am Kieferndorfer Weg kommt.

Die Eishackler mussten in der Verzahnungsrunde bislang erst einen einzigen Punkt abgeben und führen deshalb die Gruppe A mit souveränen 11 von 12 möglichen Punkten an. Lediglich der EV Lindau konnte der Mannschaft von Trainer Sepp Staltmayr mit der 4:5-Niederlage nach Verlängerung einen Punkt abknöpfen. Bereits in den letzten Jahren gehörten die Peißenberger zu den stärksten Teams der Bayernliga. Derzeit hat die sehr kompakt auftretende Mannschaft einen Lauf, was auch der 3:2-Auswärtssieg am Sonntag beim heimstarken EV Füssen eindrucksvoll belegt.



Diese Siegesserie der Oberbayern gilt es nun zu stoppen, in der Vorrunde entschieden die Alligators beide Spiele gegen den TSV für sich, auch an diesem Wochenende wollen die Alligators das Eis zwei Mal als Gewinner verlassen. Im direkten Duell könnte die Mannschaft um Kapitän Martin Vojcak mit zwei Siegen selbst die Tabellenspitze übernehmen, ein großer und wichtiger Schritt, denn nach den jüngsten Ergebnissen ist die Verzahnungsgruppe noch enger zusammengerückt. Hinter Peißenberg (11 Punkte) rangieren Lindau (7), Höchstadt (7), Geretsried (6) und Füssen (5) auf den Plätzen zwei bis fünf. Selbst der bisher noch ohne Punkt auf Platz 6 stehende TEV Miesbach kann mit zwei Siegen gegen den EV Füssen zu den anderen Teams aufschließen. Nur die ersten vier Mannschaften der Verzahnungsrunde qualifizieren sich für die Playoffs um den Aufstieg in die 3. Liga, für den Fünft- und Sechstplatzierten ist die Saison beendet. red/ch