N ieselregen wie aus einer Sprühflasche. Jeder Schritt landet in einer Pfütze oder im Schlamm. Der Dreck spritzt. Von den Knöcheln bis zum Hals sind alle voller Schlammspritzer. Keine Angst vor Matsch und Dreck. Querfeldein heißt der neue Trend zur Leistungssteigerung. Wir sind mitten in der Hochsaison für Geländeläufe. Der Querläufer will damit seine Form nach oben bringen. Nach seiner Laufpause will er in den nächsten Wochen abseits von Asphalt- und Kieswegen durch den Wald streifen. Heute ist er beim Maintal-Cross unterwegs. Der SC Kemmern hat diese Herausforderung auf die Beine gestellt. Mittlerweile sieht er aus wie ein Schoko-Crossie.



A uf breiten Wegen durch die Natur zu laufen, ist purer Genuss. Noch schöner ist es abseits der betonierten Strecken, auf Feld- und Waldwegen, Wiesen und Pfaden, die der moderne Läufer "Trails" nennt. Die Running-Abteilung des SC hat einen anspruchsvollen Kurs kreiert. Eine Runde hat 1,9 Kilometer und wird zweimal durchlaufen. Zu kurz für den Querläufer, er steht auf Ultras. Es ist ein crossiger Mix: feuchter, schwerer Boden, einige Anstiege, ein barbarischer Hügel und nicht zu vergessen das "Sauloch". Das Überspringen der Heuballen hat es auch in sich.

S o manch ein Adrenalin-Junkie braucht ein "Spartan Race", "Tough Mudder" oder "Strongman Run". Als Hindernisläufer robben sie im Matsch, klettern Wände hoch und fallen in tiefe Gruben. Doch wozu braucht es so einen Trendsport? Hier wird eine der ursprünglichsten Laufvarianten betrieben - den Querfeldeinlauf. Gut beraten ist, wer auf diesem Untergrund die Straßenschuhe gegen solche mit härterer Sohle und vor allem gutem Profil austauscht, um den zunehmend glitschigen Boden ohne Rutschpartie zu bewältigen. Natürlich hat der Querläufer vor dem Lauf noch mal seine Bereifung aktualisiert.



V on Ultra-Trails liest man überall. Heutzutage müssen es schon ein paar Kilometer mehr sein, um einen Nichtläufer wirklich beeindrucken zu können. Die Läufer müssen zum Beispiel am Rennsteig von jeher durch den Wald, wo das Maiwetter die Strecke Weg in eine Matschpiste verwandeln kann. "Das war crosser als cross", kann da als Kommentar kommen. Aber heute ist der Querläufer nicht am Rennsteig. Und es ist nicht Mai, sondern nasskalter Januar. Maintal-Cross. Hier kann sich jeder Läufer zum Beispiel auf einer 3,8 Kilometer langen Strecke im Gelände austoben.



R eichlich Regen hat die Strecke in eine weiche Schlammpiste verwandelt. Platsch, platsch, platsch. Wer genau hinhört, vernimmt auf seinem Weg über Schmodder, durchweichte Blätterteppiche und durch Pfützen fast vergessene Geräusche. Dass Schuhe und Hose danach nicht mehr unbedingt eine Zierde für Meister Propper sind, liegt in der Natur der Sache. Crosslaufen ist so ähnlich wie im Dreck spielen. Organisator Klaus Geuß vom SC Kemmern trifft es exakt auf den Punkt: "Die Dreckspritzer an den Waden musst du wie eine Trophäe tragen."



O h Mann Klaus, du hast gut reden. Platsch, platsch, matsch.



Run happy and smile!

Euer Querläufer