Jetzt fehlt Adelsdorf nur noch ein Punkt

Ddie Frauen der TS Herzogenaurach haben die Hoffnung auf diesen in der 2. Bezirksliga noch nicht aufgegeben, während sich die Adelsdorfer Damen in der 3. Bezirksliga auf Relegationsspiele für den Aufstieg einstellen.



Männer, 1. Bezirksliga Mfr.: SC Adelsdorf - TTC Büttelbronn 9:1

Im vorletzten Heimspiel der Saison ließen die Adelsdorfer nichts anbrennen. Gleich alle drei Doppel entschied der SCA für sich, wobei sich Porsch/Krumbeck beim 3:2 gegen Ramspeck/Sattich am meisten strecken mussten. Igor Ondrejicka ließ im Einzel Huzel keine Chance, Jürgen Zöbelein drehte gegen seinen Angstgegner Werner ein 1:2 noch in ein 3:2. Markus Nagel und Simon Porsch bauten die Führung jeweils in drei Sätzen auf 7:0 aus. Jörg Sussmann holte gegen Sattich ein 0:2 auf, musste trotz großem Kampf aber den Ehrenpunkt der Gäste zulassen. Volker Krumbeck revanchierte sich mit einem 3:1-Erfolg gegen Schleußinger für die Pleite aus dem Hinspiel. Ondrejicka musste im letzten Spiel des Abends über die volle Distanz gehen, behielt jedoch in einer teilweise spektakulären Partie die Oberhand. Durch diesen Sieg festigt der SCA Rang 4 und braucht zumindest rechnerisch noch einen Punkt, um den Klassenerhalt einzutüten.

Ergebnisse: Ondrejicka/Zöbelein - Werner/Schleußnger 3:1, Nagel/Sussmann - Huzel/Herzog 3:0, Porsch/Krumbeck - Ramspeck/Sattich 3:2, Ondrejicka - Huzel 3:0, Zöbelein - Werner 3:2, Nagel - Ramspeck 3:0, Porsch - Herzog 3:0, Sussmann - Sattich 2:3, Krumbeck - Schleußinger 3:1, Ondrejicka - Werner 3:2



Frauen, 2. Bezirksliga Nordwest: DTV Diespeck - TS BSG Herzogenaurach 4:8

Durch die Niederlage der Zeckerner Reserve beim Schlusslicht hielten die Herzogenauracherinnen mit diesem schwer erkämpften Überraschungssieg die Hoffnung am Leben, zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Ergebnisse: Pfeiffer/Holzberger - Zollhöfer/ Schumacher 1:3, Humann/Döbler - Ding/ Bleistein 0:3, Pfeiffer - Ding 3:2, Humann - Zollhöfer 2:3, Holzberger - Schumacher 3:2, Döbler - Bleistein 0:3, Pfeiffer - Zollhöfer 3:2, Humann - Ding 3:0, Holzberger - Bleistein 2:3, Döbler - Schumacher 2:3, Holzberger - Zollhöfer 2:3, Pfeiffer - Bleistein 2:3



Frauen, 3. Bezirksliga Mfr. Nord: SC Adelsdorf - MTV Stadeln 7:7

Nach der Niederlage gegen Retzelfernbach war die Meisterschaft für den SCA sowieso nur noch theoretisch zu schaffen. Dass Stadeln - wie nur selten in dieser Saison - in Bestbesetzung antrat, und die Gastgeberinnen auf ihre die etatmäßigen Nummern 2 und 3, Sabine Dehling und Heike Schmid, verzichten mussten, tat ein übriges. Nach drei Stunden zähem Ringen schnupperten die Adelsdorferinnen am Sieg, doch im letzten Einzel verlor Claudia Porsch nach 2:1-Führung den vierten Satz mit 11:13 und hatte damit ihr Pulver verschossen.

Ergebnisse: Donner/Fiedler - Wellhöfer/Bölian 1:3, Paczulla/Porsch - Hannemann/Litz 3:2, Donner - Hannemann 3:0, Fiedler - Wellhöfer 2:3, Paczulla - Litz 1:3, Porsch - Bölian 2:3, Donner - Wellhöfer 3:1, Fiedler - Hannemann 3:0, Paczulla - Bölian 0:3, Porsch - Litz 3:2, Paczulla Wellhöfer 0:3, Donner - Bölian 3:0, Fiedler - Litz 3:0, Porsch - Hannemann 2:3