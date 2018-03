HSG schießt das Kellerkind aus Sulzbach ab

Zum personifizierten Alptraum für die Gäste wurde Robin Schmieding, der sich in einen Rausch spielte und mit 16 Treffern großen Anteil am Kantersieg der HSG hatte. Trainer Walter Anheuer freute sich vor allem über die engagierte Teamleistung: "Das war ein überzeugender Auftritt mit sehr gutem Tempospiel. Das sollte uns für den Saison-Endspurt beflügeln."



HSG Erlangen/Niederlindach - HC Sulzbach-Rosenberg II 39:24

Die Partie fiel in die Kategorie Pflichtsieg, obwohl HSG-Trainer Anheuer personell einige Änderungen vornehmen musste. Trotz nur neun Feldspielern lautete die Devise: Tempo und das Umschaltspiel hoch halten, um die zweite Welle in Szene zu setzen. Und das funktionierte. Hinten stand Niederlindach sicher und kam im Gegenstoß zu schnellen Toren. Die Hausherren zogen auf 7:3 davon (12.). Auch nach einer Auszeit der Sulzbacher bestimmte die HSG das Geschehen mit Entschlossenheit und Spielfreude, Körpersprache und Motivation stimmten. Ein 6:0-Lauf innerhalb von acht Minuten zum 20:9 (Pausenstand 22:10) krönte eine perfekte erste Halbzeit. Anheuer lobte seine Schützlinge, forderte sie jedoch auch, nicht nachzulassen.



Seine Worte fanden Gehör, denn die Abwehr präsentierte sich weiter hellwach, die zweite Welle wurde immer wieder erfolgreich eingesetzt. Die Gäste sahen sich gezwungen, Lukas Stübinger und Maximilian Willert in Manndeckung zu nehmen. Dennoch rissen den Mittelfranken durch druckvolles, schnelles Spiel immer wieder Lücken in die gegnerische Abwehr, so dass der Vorsprung stets um die 15 Tore betrug. Im Gefühl des sicheren Sieges packte die HSG ab der 45. Minute hinten nicht mehr ganz so entschlossen zu, doch die Phase war schnell überwunden. Über 27:12, 31:20 und 37:22 setzten sich die Gastgeber ungefährdet und deutlich durch.



HSG: Hückel, Schindler - Ardiles (2), Erhardt (4), Gumbert, Laubmann, Loncar (1), Sackmann (3), Schmieding (16/3), Stübinger (5), Willert (8)