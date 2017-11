Höher, schneller und weiter

Mit einem Teilnehmerrekord von 118 Aktiven wurde die dritte Auflage des vom LSC Höchstadt veranstalteten Hallensportfestes der Klassen U8, U10 und U12 zu einem vollen Erfolg. Sieben Vereine aus dem Kreis und als Gast die LG Röthenbach schickten ihre besten Nachwuchsathleten in die Aischtalhalle, um in den Disziplinen Sprint, Hindernislauf, Standweitsprung, Hochsprung, Medizinballwurf, Rundenlauf und Staffel ihre Besten zu ermitteln. In der U12 wurde gleichzeitig der Kreismeister gesucht.



Die zahlreichen Zuschauer sahen zum Teil beachtliche Leistungen ihrer Sprösslinge. In der Gesamtauswertung waren die LG Eckental und der LSC Höchstadt fast gleichauf die erfolgreichsten Vereine, stellten aber auch mit Abstand die meisten Teilnehmer. Zu erwähnen sind Patrick Hübschmann (LSC, M11), Jule Pfitzenmaier (LSC, W8), Leonhard Rittmayer (LSC, M7), Dean Jackson (TSV Hemhofen, M6) und Philipp Heizmann (LSC, M5), die Mehrfach-Siege feierten.

Richtig laut wurde es bei den 4x1-Runde-Staffeln (rund 4x100 Meter). Immer zwei Teams traten gegeneinander an und kämpften bis auf den letzten Meter. Wenig taktisch ging es bei den Rundenläufen zu. Die Unerfahrenen stürmten los, mussten am Ende aber oft denjenigen den Vortritt lassen, die das Rennen langsamer angegangen waren. Auch hier wurde lautstark angefeuert, es entwickelte sich sogar eine La-Ola-Welle.



Nach all den Anstrengungen freuten sich alle Jungsportler auf ihre Urkunden und Medaillen. Die Helfer des LSC Höchstadt durften nach getaner Arbeit zufrieden sein. Allen voran Organisator Markus Mönius, der nach sechs Stunden Moderation etwas brauchte, um seine Stimme wiederzufinden: "Der Ablauf hat absolut gepasst, es gab kaum Wartezeiten, die Leute sind bis zum Schluss geblieben und haben tolle Stimmung gemacht. Der Teilnehmeranstieg von 70 auf 118 bestätigt uns, und es zeigt auch, dass die Vereine im Kreis gute Arbeit machen, viel Zulauf und einige Talente haben. Diese Leistungsschau für den Nachwuchs gibt uns ein gutes Gefühl für die Zukunft."