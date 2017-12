Hemhofen: "Gechers" wagen den "Versuch"

American Football gilt als eine der härtesten Sportarten. Kein Wunder, dass die "Gechers" aus Hemhofen auch auf einer Schneedecke trainieren. Schließlich bereitet sich die in einer neuen Abteilung unter dem Dach des TSV angesiedelte Mannschaft auf ihre Premierensaison in der Ausbauliga vor. "Die Idee entstand im April oder Mai", erinnert sich Gründer Theofanis Triantafillos. Der Betreiber der Hemhofener Kneipe "Die kleine Welt" traf sich am montäglichen Ruhetag mit Kumpels auf dem Sportplatz des Vereins, um ein paar Bälle zu werfen und sich gegenseitig zu tackeln.



"Nicht alle von uns waren für Fußball geschaffen", erläutert Triantafillos wohlwollend, weshalb sie sich für eine Sportart entschieden, in der es nahezu für jeden Figurtypen eine Position gibt. Über weitere Freunde und Bekannte im Alter von 18 bis 38 Jahren war schnell eine ausreichende Zahl an Spielern zusammen, um sich für den Ligabetrieb zu melden. Am 19. Oktober traten die "Gechers" dem American-Football-Verband Bayern bei, rund 30 Spielerpässe sind beantragt. "In der Aufbauliga werden wir ab Mai voraussichtlich gegen Coburg, Schweinfurt, Neustadt an der Aisch und Nürnberg antreten", erklärt Triantafillos.



Um den Platzhirschen Paroli bieten zu können, arbeiten die Hemhofener seit Monaten an Kondition und Taktik. "Wir wollen den Winter durchtrainieren", sagt der 27-Jährige. Neben zwei Einheiten in der Halle wagen sich die TSVler nach wie vor ein Mal pro Woche auf den Rasen bzw. Schnee des Schulsportplatzes. Inzwischen haben die "Gechers" zwei Testspiele absolviert, wenn auch in der weniger körperlichen Variante Flag-Football, bei der man anstatt den Gegner zu tackeln, dessen Tuch aus dem Hosenbund ziehen muss, um einen Versuch zu unterbinden.



"Lieber die Männervariante"

"Es waren hilfreiche Erfahrungen und gute Gelegenheiten, um Neulingen den Sport schmackhaft zu machen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Männervariante", sagt Triantafillos mit einem Schmunzeln über die Duelle mit den U19-Teams der Erlangen Sharks und der Bamberg Phantoms. Während die meisten Football-Mannschaften ihren Gegnern schon mit dem Namen Respekt einflößen wollen, kommen die Hemhofener als fränkische Hähne daher. "Das Logo symbolisiert, dass wir aus einem kleinen Dorf kommen und daher immer Außenseiter sind. Aber wir stehen dazu und halten immer zusammen", sagt der Abteilungsleiter, der im neuen Team am liebsten defensiver Linebacker sein will.



"Aber das entscheidet der Trainer", sagt der 27-Jährige mit Blick auf Thomas Sinner, der einst die Erlangen Sharks gründete. Im Amateurbereich müsse jeder zwei Positionen ausfüllen können, am besten eine offensive und eine defensive. Welche Elf Sinner im Frühling aufs Feld schickt, ist noch lange nicht entschieden, zumal die "Gechers" noch offen für weitere Neulinge sind. Interessierte können sich bei Triantafillos unter 0176 / 82392800 melden.