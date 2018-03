HC Erlangen zeigt richtige Reaktion - ohne Belohnung

Die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson unterlag dem europäischen Spitzenteam aus Schleswig-Holstein trotz großem Einsatz mit 24:29. Letztendlich war es die internationale Klasse der Gastgeber, die den Unterschied machte.



THW Kiel - HC Erlangen 29:24

Eyjolfsson hatte von seinem Team Wille und Einsatz gefordert. Werte, die gegen Stuttgart gefehlt hatten. Die Erlanger Handballer hatten ihrem Coach gut zugehört, denn sie traten vor knapp 10 300 Zuschauern aggressiv und leidenschaftlich auf. Weil Kiel nach der Pleite gegen Magdeburg unter Druck stand und den Anschluss an die vorderen Plätze der Bundesliga nicht verlieren wollte, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die von den Abwehrreihen dominiert wurde.



Sowohl Gorazd Skof im HC-Tor als auch sein Gegenüber Niklas Landin zeichneten sich in den ersten 15 Minuten mehrfach aus. Dann zog der Champions-League-Teilnehmer die Zügel an. Spielmacher Miha Zarabec stellte die Erlanger Defensive nun vor Probleme, der wendige Mittelmann brach halbrechts immer wieder durch und zog so einige siebenmeterwürdige Fouls. Kiel führte plötzlich mit sechs Toren (20.). Doch die Gäste kämpften sich zurück. Angeführt von Christoph Steinert, der erneut bester Werfer seines Teams war, verkürzte der HC wieder und mit etwas Glück hätte der Rückstand zur Pause nur zwei Treffer betragen (12:15).



THW-Trainer Alfred Gislason war nicht zufrieden, fand in der Pause aber die richtigen Worte: Nach dem Seitenwechsel ließ der Rekordmeister knapp acht Minuten lang kein Gegentor zu und spielte sich bis zum 23:15 in einen Rausch (41.). Die Partie war entschieden, doch den Erlangern muss zugute gehalten werden, dass sie in der Schlussphase noch einmal alles gaben und mit einem Vier-Tore-Lauf Ergebniskosmetik betrieben. Dass es nicht noch einmal eng wurde, lag an den Kielern, die sich mit ihrer Erfahrung und Klasse die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließen.

HC-Trainer Eyjolfsson war trotzdem zufrieden: "Meine Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und sich sehr teuer verkauft. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen."

HC Erlangen: Skof, Haßferter - Sellin (4), J. Link (1) , Lux, Haaß (2), Wagner, Büdel (4), Bissel, Stranovsky,N. Link, Steinert (6/1), Thümmler (4), Bayer, Schröder (3)