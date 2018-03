HC Erlangen siegt in Gummersbach souverän

Elf Spieltage vor Saisonschluss haben die Franken acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und müssen nun möglichst nachlegen, um den Klassenerhalt bald in trockene Tücher zu bringen. Die nächste Gelegenheit dafür haben die Erlanger am kommenden Samstag vor eigenem Publikum, wenn der zwei Ränge hinter dem HC platzierte TV Bittenfeld (15.) zu Gast ist.



VfL Gummersbach - HC Erlangen 24:29

Gestützt auf eine überragende Torhüterleistung - Gorazd Skof - ließ in den ersten 15 Minuten nur vier Bälle passieren - setzten sich die Gäste schon bis Mitte der ersten Halbzeit auf vier Tore ab. Und der Vorsprung hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, wenn auf Gummersbacher Seite mit Carsten Lichtlein nicht auch ein Meister seines Fachs zwischen den Pfosten gestanden hätte.



Trotzdem: Der HC Erlangen bestimmte das Geschehen und setzte sich - angeführt von Christoph Steinert und Nikolai Link - bis auf 11:4 ab (25.). Die Hausherren gaben sich zwar nicht geschlagen, verkürzten bis zur Pause auf 7:11 und legten kurz nach dem Seitenwechsel den achten Treffer nach.

Doch die Mittelfranken ließen sich nicht beirren. Die Partie wogte nun zwar hin und her, doch der Vorsprung der Gäste schmolz nie mehr als bis auf vier Treffer zusammen. Beim Stand von 15:20 (40.) übernahm Nikolas Kastigiannis von Skof den Part im HCE-Tor und machte eine ebenso gute Figur. Über 15:22, 20:24 und 21:27 siegte Erlangen letztendlich souverän.



HCE: Skof, Katsigiannis - Sellin (4), J. Link, Lux, Haaß, Büdel (3), Bissel (2), Stranovsky, Schäffer, N. Link (7), Steinert (10/4), Thümmler (2), Bayer, Schröder (1)