HC Erlangen präsentiert nach Pleite neuen Trainer

Der HC Erlangen hat auch in Leipzig verloren. Die Mannschaft von Interimstrainer Tobias Wannenmacher unterlag bei den Sachsen mit zehn Toren Differenz und rutscht durch die fünfte Ligapleite in Folge auf Platz 16 von 18 Teams der Handball-Bundesliga ab.



Apropos Trainer: Die Mittelfranken haben zwei Wochen nach der Trennung von Robert Andersson einen Nachfolger gefunden. Wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren ist, beerbt Aðalsteinn Eyjólfsson vom Liga-Konkurrenten und Aufsteiger TV Hüttenberg Wannenmacher und soll am Montag bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der 40-Jährige war nicht nur zu den laut Quelle zähen Vertragsverhandlungen in Franken, sondern vor vier Wochen auch mit dem TVH, von dem sich Erlangen unentschieden trennte.



SC DHfK Leipzig - HC Erlangen 34:24

Wie schon in den vergangenen Wochen kam der HCE ordentlich in die Partie. Wannenmacher musste aufgrund der Ausfälle von Nicolai Theilinger und Uros Bundalo in seiner Startsieben umstellen und begann auf der rechten Außenposition mit Maximilian Lux. Christoph Steinert agierte von Beginn an im rechten Rückraum. Es entwickelte sich vom Anpfiff weg eine enge Begegnung, in der die Gastgeber immer knapp führten. Erlangen hatte stets die richtige Antwort und egalisierte fünf Minuten vor der Pause.



In der Schlussphase der ersten 30 Minuten unterliefen der Mannschaft um Kapitän Michael Haaß jedoch zwei technische Fehler, die den Franken drei Tore Rückstand einbrachten. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Sachsen die Unkonzentriertheiten der Erlanger eiskalt und zogen Tor um Tor davon. Der Gast kam nicht wie unter der Woche gegen Göppingen zurück, sondern musste sich dem Willen, der Durchschlagskraft und der Überlegenheit der Leipziger beugen.



Eyjólfsson hat aufgrund der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, sich auf die Begegnung in Wetzlar vorzubereiten. Inzwischen hat der Verein die Personalie bestätigt.



Der perfekt deutsch sprechende Eyjólfsson war mit Hüttenberg in den letzten zwei Jahren sensationell von der 3. in die Bundesliga durchmarschiert, wo er mit seinem Team in den letzten Wochen für Furore sorgte. Eyjólfsson löst damit Interimscoach Tobias Wannenmacher ab, der in der U23 und im Nachwuchsbereich dringend benötigt wird und aufgrund der fehlenden A-Lizenz ohnehin nicht dauerhaft als Cheftrainer hätte tätig sein können. Er wird neben seiner Funktion als Jugendkoordinator zum Trainerteam von Eyjólfsson gehören. Dass auf das neue Gespann viel Arbeit wartet, wurde bei der 24:34-Pleite in Leipzig deutlich.





HCE: Skof, Walzik - Sellin (3), Jonas Link, Lux, Haaß (1), Gorpischein, Büdel (5), Bissel, Stranovsky (7/6), Nikolai Link (4), Steinert (2), Thümmler (1), Schröder (1)