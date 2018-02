Grau und Buchholz triumphieren

Die Bedingungen bei den bayerischen Crossmeisterschaften im niederbayerischen Ruhstorf an der Rott waren alles andere als optimal, weil die über Nacht eingetroffene polare Kaltluft aus der am Vortag noch weichen Gras- und Ackerstrecke eine steinharte Buckelpiste, die im Laufe des Tages - leicht angetaut - ziemlich rutschig wurde. Zudem hatte der eine oder andere Läufer mit dem bissigen Ostwind zu kämpfen.



So beschäftigte den LSC Höchstadt um Teamleiter Markus Mönius mehr die optimale Bekleidungsstrategie als die geeignete Taktik im Lauf. Zum Start für die sechs Höchstadter Athleten waren die Außentemperaturen erträglich, dafür erinnerte der Untergrund aufgrund der Sonne und vorheriger Läufe an den entscheidenden Kurven und Anstiegen an Schmierseife.



Entscheidung am letzten Anstieg

Zuerst schickte Mönius seine drei U23 Läufer auf die etwa 3700 Meter lange Strecke, die in drei Runden zu absolvieren war. Schnell bildete sich eine Führungsgruppe, in der auch die Höchstadter zu finden waren. Niklas Buchholz und Brian Weisheit hielten sich eingangs der letzten Runde in Lauerstellung. Am letzten Anstieg kam es zum Showdown zwischen U20-Cross-EM-Teilnehmer Nick Jaeger (TSV Penzberg) und Buchholz, der im Endspurt den Oberbayern hinter sich ließ und sich in 10:50 Minuten den Gesamtsieg holte.



Brian Weisheit entschied den Kampf um Platz 3 gegen Duathlon -Europameister Moritz Horn (LG Chiemgau Süd) in 11:07 Minuten für sich, Theo Schell wurde Sechster (11:20 Min.) und komplettierte den Mannschaftssieg des LSC.



Das Trio musste hernach sofort zum Auslaufen, denn Trainer Mönius wollte die drei zur Absicherung des nur drei Läufer umfassenden Herrenteams und mit Blick auf die deutschen Crossmeisterschaften, bei der 8,3 Kilometer zu absolvieren sind, auch ins Männerrennen schicken. 45 Minuten später standen somit sechs LSC-Läufer an der Startlinie, angeführt von Favorit und Vorjahressieger Martin Grau.



Weisheit sichert den Teamsieg

Zu Beginn der knapp 5000 Meter hielten sich die Doppelstarter zurück, denn neben Grau lag der Fokus auch auf der Leistung der Weinländer-Zwillinge Martin und Bernhard. An der Spitze bildete sich schnell eine fünfköpfige Gruppe mit Grau und Martin Weinländer, Dennis Gerhard und Frederic Funk (beide LAC Quelle Fürth) sowie Hiub Gebiso aus Augsburg. Eingangs der Schlussrunde kam der entscheidende Angriff von Grau. Diesem konnte nur der Augsburger folgen, der den Titelverteidiger aber bis zum Schluss forderte. Trotzdem siegte Martin Grau mit 20 Metern Vorsprung (14:51 Min.).



Dahinter wurde es spannend. Platz 3 und 4 ging an den LAC, aber mit den starken Auftritten von Martin Weinländer (5., 15:25 Min.) und Brian Weisheit, der trotz Vorbelastung noch auf Platz 6 (15:38 Min.) nach vorne lief, ging die Teamwertung an Höchstadt. Auf dem letzten Kilometer fing Theo Schell (11., 15:54 Min.) den noch von einer Erkältung geschwächten Bernhard Weinländer (12., 15:59 Min.) ab. U23-Sieger Buchholz ließ das Rennen locker ausklingen, nachdem klar war, dass das zweite LSC-Team keine Chance mehr auf einen Podestplatz haben würde.



Bei den in Ohrdruf/Thüringen stattfindenden deutschen Crossmeisterschaften kann sich der LSC vor allem in der U23 berechtigte Hoffnungen auf gute Platzierungen machen, bei den Männern wird es nur ein Rumpfteam geben, da Zugpferd Martin Grau zum Trainingslager in den USA weilen wird.