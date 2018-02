Gewinnspiel: den HEC in den Play-offs erleben

Welcher deutsche Ex-Nationalspieler trägt aktuell das Trikot der Höchstadt Alligators?

Die Höchstadt Alligators sind dem Oberligisten EHC Waldkraiburg für das Play-off-Viertelfinale der Verzahnungsrunde zwischen Eishockey-Oberliga und Bayernliga aus dem Weg gegangen. Vielleicht haben aber auch die Löwen das gefürchtete Duell mit den Aischgründern vermieden.Nachdem den Oberbayern drei Punkte abgezogen worden waren, streckten sie sich am vergangenen Wochenende jedenfalls noch einmal, schossen den HC Landsberg mit 7:1 ab und setzten sich auch beim Sieger der Gruppe B, dem ECDC Memmingen, nach Penaltyschießen mit 5:4 durch. Dadurch tauschte der EHC noch die Plätze mit dem TSV Erding, der in Landsberg knapp mit 1:2 das Nachsehen hatte, und schob damit den Gladiators um den Ex-Höchstadter Stephan Hiendlmeyer die schwere Aufgabe zu, sich mit den Alligators zu messen. Zum ersten Mal am kommenden Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr im HEC-Eisstadion am Kieferndorfer Weg.Für die Aischgründer soll dieses Auftaktspiel in der Best-of-seven-Serie zum Türöffner für den Oberliga-Aufstieg werden - insgesamt vier Siege müssen dafür her. Keine leichte Aufgabe, zumal die Höchstadter jüngst grippebedingt auf einige Schlüsselspieler verzichten mussten. HEC-Sportvorstand Jörg Schobert ist von der Qualität der Mannschaft überzeugt, hofft aber trotzdem, dass Spielertrainer Daniel Jun, Torhüter Philipp Schnierstein, Goalgetter Ales Kreuzer sowie das kongeniale Duo Michal Petrak und Ex-Nationalspieler Vitalij Aab bis Freitag fit sind, damit der HEC mit voller Kraft ins Viertelfinale starten kann.Wer zum Play-off-Auftaktspiel live dabei sein möchte, kann sich im Vorverkauf oder ander Abendkasse Tickets organisieren - oder er probiert sein Glück hier: Die Mediengruppe Oberfranken verlost für das erste Play-off-Heimspiel des Höchstadter EC am kommenden Freitag, 23. Februar, nämlich 10x2 Freikarten.Wer gewinnen möchte, muss folgende Frage beantworten:Die Antwort Senden Sie bis Mittwoch, 21. Februar, mit dem Betreff "Eishockey-Gewinnspiel" per E-Mail an sport.hoechstadt@infranken.de Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Karten unter dem jeweiligen Namen an der Abendkasse im Eisstadion am Kieferndorfer Weg hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.