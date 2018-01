Firmenzentrale statt Fußballplatz

Neben der ersten und zweiten Herrenmannschaft sowie dem Damenteam warfen auch der Vorstand, der Sportliche Leiter, die Trainer und Teambetreuer einen Blick in die Firmenzentrale und blickten zusammen mit Puma-Verantwortlichen auf das Sportjahr 2017 zurück. Geschäftsführer Matthias Bäumer begrüßte die Gäste in der Rudolf-Dassler-Halle und betonte dabei die enge Verbindung zwischen Verein und Puma: "Unsere Partnerschaft mit dem FC Herzogenaurach macht uns viel Freude und wir hoffen, dass wir auch im Jahr des 70. Geburtstages von PUMA und darüber hinaus noch viele Doppelpässe mit euch spielen werden."



Die Kicker vom Weihersbach erhielten beim Firmenrundgang Einblicke in das Unternehmen. Besonderes Interesse fand dabei ein Vortrag von Archivar und langjährigem FCH-Mitglied

Helmut Fischer, der die Firmengeschichte von Puma mit der jüngeren Geschichte von Herzogenaurach verband und dabei einige Schätze aus der Archivwerkstatt mitbrachte. Sichtlich beeindruckt durften die Fußballer dabei die Originalschuhe von Legenden wie Pele, Maradona, Lothar Mattäus oder auch Boris Becker und Usain Bolt in den Händen halten. Danach überquerte die FCH-Delegation die Puma-Brücke und informierte sich über den Baufortschritt des Neubaus und die geplanten Sportanlagen.



Klaus Bauer, 2. Vorsitzender, und der Sportliche Leiter, Rudi Litz, bedankten sich im Namen des Vereins für die gute Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr, einen starken Partner wie PUMA an unserer Seite zu haben", sagte Bauer. Er führte als jüngste Beispiele der Kooperation die Einrichtung der neuen "Heimkabine" auf dem Vereinsgelände am Weihersbach sowie das Trainingscamp mit Ehrenspielführer Lothar Matthäus an, bei dem auch Kinder von Puma-Mitarbeitern vertreten gewesen waren.