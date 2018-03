Ein Statement des Spitzenreiters

Das war ein Statement der Bayernliga-Basketballerinnen der TS Herzogenaurach: Mit 39 Punkten Vorsprung fegten sie den Post-SV Nürnberg am Samstagabend von der Platte und stehen einen Spiltag vor Schluss ganz oben in der Tabelle. Jedoch trügt der Schein, denn sollten die Regensburg Baskets ihre letzten beiden Saisonspiele gegen Würzburg und Heroldsberg noch erfolgreich gestalten, würden sie die TSH aufgrund des direkten Vergleichs noch überholen. Aufgrund der vielen Spielverlegungen wird sich die Tabellensituation erst in zwei Wochen endgültig klären, bis dahin müssen alle Parteien Geduld bewahren. So auch der Post-SV Nürnberg, der ohne eigenes Zutun noch auf Platz 8 abrutschen könnte und dann in die Bezirksoberliga absteigen müsste.



TS Herzogenaurach - Post-SV Nürnberg 71:32

Das Spiel ist schnell erzählt. Schon im ersten Viertel machte sich ein Klassenunterschied bemerkbar, auch wenn er sich nicht im Ergebnis niederschlug: Die Shorthorns ließen zu viele gute Wurfmöglichkeiten liegen, dennoch lagen die Gäste - angeführt von Laura Angerstein und Annika Babler - zur Viertelpause mit 21:14 in Front.



Im zweiten Durchgang machten die Herzogenauracherinnen ernst. Hinten wurde die Zone verbarrikadiert und vorne wurde ein runder Basketball zelebriert. Regine Brox und Barbara Hartz übernahmen das Zepter, erzielten Punkt um Punkt, und die Ihrigen zogen davon. Die Nürnbergerinnen fanden keinen Weg, konstant zu Punkten zu kommen und mussten die Shorthorns ziehen lassen. Zu eindimensional war das Spiel des Post-SV, der es immer wieder vergeblich aus der Distanz versuchte und sich zur Halbzeit bereits mit einem 17:39-Rückstand konfrontiert sah.



Drittes Viertel geht an Nürnberg

Damit war das Spiel eigentlich schon gelaufen, beide Mannschaften schalteten einen Gang runter. Die Herzogenauracherinnen hielten ihren Vorsprung einigermaßen konstant, da Julia Volk und Raluca Chioran weiter fleißig Punkte sammelten. Bei Nürnberger kam nun Ex-Shorthorn Sonja Biller besser ins Spiel und zeigte, dass sie seit ihren Zweitliga-Jahren nicht viel verlernt hat. Sie bereitet etliche Würfe ihrer Mitspielerinnen vor und trug sich auch selbst immer wieder in die Scorerliste ein, so dass der Post-SV dieses Viertel für sich entschied, vor dem Schlussabschnitt aber trotzdem mit 28:48 zurücklag.



In den letzten zehn Minuten verwalteten die Shorthorns das Ergebnis im Stile einer Spitzenmannschaft, Frauke Reimers spielte wie vom anderen Stern. Eine Täuschung hier, eine Täuschung da - und schwupps war ihre Gegenspielerin geschlagen. So erzielte sie acht ihrer neun Punkte im Schlussabschnitt und führte die Shorthorns zu einem nie gefährdeten 71:32 - Erfolg.



Auf einen Ausrutscher hoffen

"Wir sind mit unserer Leistung zufrieden. Wir haben von Beginn an viel Druck gemacht und wurden unserer Favoritenrolle gerecht. Jetzt müssen wir noch in zwei Wochen gegen Bamberg gewinnen und auf eine Niederlage von Regensburg hoffen, um Rang 1 zu verteidigen. Das ist unser Ziel, auch wenn wir schon jetzt stolz auf diese Saison sein können. Dementsprechend werden wir weiter intensiv trainieren und auf unser Glück hoffen", erklärte Shorthorns-Trainer Florian Ottich.

TSH: Angerstein (12/2), Babler, Brox (11), Chioran (10), Distler (9/1),Hartz (8), Pfister, Reimers (9), Volk (10), Zrenner (2)