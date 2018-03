Ein Makel, der keinen Schaden mehr anrichtet

Diese hat jedoch - zur Erleichterung die Shorthorns - keine Auswirkungen auf die Tabelle. Da der Tabellenführer aus Regensburg gegen Heroldsberg kampflos zum Sieg kam, waren die Baskets nicht mehr von Rang 1 zu verdrängen und sind einziger Aufsteiger in die Regionalliga. Herzogenaurach bleibt Zweiter, weil sie zwar gegen die DJK Don Bosco Bamberg verlor, den direkten Vergleich insgesamt aber für sich entschieden hat.



"Es ist schade, dass wir ausgerechnet am letzten Spieltag unsere schwächste Saisonleistung gezeigt haben. Wir können auf Rang 2 stolz sein, auch wenn mit etwas mehr Konstanz mehr möglich gewesen wäre", sagte Shorthorns-Trainer Florian Ottich hinterher. Dass das neu zusammengestellte Team aber zeit brauchen würde, um sich zu finden, sei abzusehen gewesen. "Abgesehen vom Spiel heute können wir mit der Rückrunde absolut zufrieden sein. Die Mannschaft wird weiter an sich arbeiten und nächste Saison wieder voll angreifen, erklärte Ottich weiter.



TS Herzogenaurach - DJK Don Bosco Bamberg 36:38

Beide Seiten waren bemüht, doch die Körbe wie vernagelt. Die ständigen Rückschläge kosteten den Kontrahenten viel Kraft, doch weil die Intensität in der Verteidigung hoch war, stand es nach zehn Minuten gerade einmal 9:7.



Besserung war zunächst nicht in Sicht, weil bamberg die Offensivbemühungen komplett einstellte und im zweiten Viertel nur mickrige drei Punkte zustande brachte. Einige Ballverluste spielten den Shorthorns in die Karten, die sich etwas besser anstellten und den Vorsprung dank der Korbleger von Regine Brox auf 19:10 ausbauten.



In der Halbzeitpause fingen sich beide Teams etwas. Die Bambergerinnen erhöhten nun das Tempo, was ihnen einige Fastbreaks ermöglichte, während bei der TSH Jana-Sophie Distler und Eva Haberzettl mit Mitteldistanzwürfen erfolgreich waren. So blieben die Shorthorns beim Stand von 30:23 vor dem Schlussviertel aussichtsreich in Führung.



Unerklärlicherweise verloren die sonst so routinierten Gastgeberinnen den Faden, fabrizierten einen Ballverlust nach dem anderen. Die Bambergerinnen nutzten diese Unkonzentriertheiten konsequent aus, kamen wieder heran und übernahmen zwei Minuten vor Schluss erstmals die Führung (32:30), als Topscorerin Alina Hering (18 Punkte) erfolgreich war. Un diesen Vorsprung gaben die nun fokussierten Gäste nicht mehr aus der Hand, die TSH rannte den zwei Punkten vergeblich hinterher.



TSH: Angerstein (2), Babler, Beinßen, Brox (13), Chioran (2), Distler (2), Haberzettel (8), Hartz (3), Pfister (2), Volk, Zrenner (4)