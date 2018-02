Ebner springt bei der "Süddeutschen" auf Platz 6

Im baden-württembergischen Sindelfingen verbesserte sie sich deutlich auf 10,57 Meter. Im schönen Glaspalast im Vorort Stuttgarts gelang ihr in ihrem ersten hochwertigen Wettkampf gleich im ersten Durchgang diese Steigerung. Auch die weiteren Versuche stimmten ihren Trainer Peter Müller hoffnungsvoll hinsichtlich der weiteren Entwicklung für die Sommersaison. Am Tag danach wurde Ebner von einer Erkältung heimgesucht und musste sich über 60 Meter Hürden sichtlich geschwächt mit 9,68 Sekunden zufrieden geben.

Ihr Vereinskamerad Sebastian Oertel trat in derselben Disziplin an. Mit 9,18 Sekunden im Vorlauf verpasste auch er das Finale, sammelte aber wichtige Erfahrungen. Der dritte TSH-Athlet André Zahl ging ebenfalls im Hürdensprint der Männer an den Start. 8,67 Sekunden reichten auch für ihn nicht, um in den Endlauf einzuziehen.