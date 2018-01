Ebing siegt beim "Bixn"-Cup

Zwei kurzfristige Absagen hätten den Turnierplan des Hallencups, den die Fußballerinnen des SC Gremsdorf zum siebten Mal ausrichteten, fast zum Kippen gebracht. "Aber wir haben schnell Ersatz gefunden. Das ist der Vorteil von Facebook. Unser Aufruf wurde oft geteilt, und schnell haben sich die SpVgg Mögeldorf und der SV Dörfleins gemeldet, die für die SG Röthenbach/Altdorf und den SV Walsdorf eingesprungen sind", sagt SC-Spielleiter Rainer Knoll zufrieden.



Seine "Bixn", die nicht nur kickten, sondern auch bei Auf- und Abbau an vorderster Front mitmischten und zwischen den Spielen in den Verkaufsständen nach dem Rechten sahen, zogen sich achtbar aus der Affäre. Mit einer Hamstertaktik sicherte sich der Kreisligist trotz höherklassiger Konkurrenz einen Platz in der Zwischenrunde. "Wir haben unser Turnier noch nie gewonnen, und als es im Halbfinale kurz vor Schluss noch 0:0 stand, habe ich gehofft, dass wir im Neunmeterschießen weiterkommen", erzählt Kapitänin Verena Oeser.



Doch die Adelsdorferin Anna-Lena Mönius zerstörte die Hoffnung der 34-jährigen Mittelfeldakteurin noch vor Ablauf der regulären Spielzeit. Im kleinen Finale 3 hatten die Gastgeberinnen Pech: Nach 0:2-Rückstand kämpften sie sich gegen den Post-SV Nürnberg zurück und hatten den Ausgleich auf dem Fuß. Doch die Latte stand einem Treffer im Weg, so dass sich die "Bixn" mit Rang 4 begnügen mussten. "Wir sind gute Gastgeberinnen", erklärt Verena Oeser schmunzelnd und bezeichnet den Verlauf des Turniertages als gelungen. "Wir machen das ja, damit etwas Geld in die Mannschaftskasse kommt. Und das hat geklappt, am frühen Nachmittag waren die Zuschauerränge richtig gut gefüllt."



Das Endspiel versprach Hochspannung, nach dem sich Adelsdorf und Ebing in der Gruppenphase mit einem 1:1 getrennt hatten. Doch die Gäste aus Oberfranken machten den frischeren Eindruck, gewannen in der dem SCA vertrauten Aischgrundhalle mit 4:1 und setzten sich erstmals die Krone auf. "Zwei taktische Fehler zum 1:2 und 1:3 haben uns das Genick gebrochen, das geht in der Halle schnell", resümiert SCA-Betreuer Georg Mönius, der den Blick schon auf Samstag, 10. Februar, richtet. Dann veranstalten die Adelsdorferinnen nämlich an gleicher Stelle erstmals einen eigenen "Ladies-Cup".