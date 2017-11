Ebersberger trifft aus 35 Metern

Welch eine Dramatik: 70 Sekunden vor Schluss. Die TSH-Damen liegen in der 3. Handball-Bundesliga Süd mit einem Treffer hinten. Jana Lichtscheidel behält vom Sieben-Meter-Punkt die Nerven und gleicht aus. Die TSG Ketsch II setzt zum Gegenangriff an, nimmt dafür die Torhüterin vom Feld, um Überzahl zu schaffen. Doch die Herzogenauracher Schlussfrau Martina Ebersberger fängt den Ball ab und wirft ihn über das ganze Feld hinweg zum Sieg ins verwaiste Tor der Gastgeberinnen.



TSG Ketsch II - TS Herzogenaurach 26:27

Schon vor ihrem Meisterstück sieben Sekunden vor Schluss zeigte sich Ebersberger gut aufgelegt, hielt nicht nur einen Strafwurf, sondern vermittelte den Vorderleuten viel Sicherheit. Überhaupt fanden die Gäste zunächst prima ins Spiel, konnten die zum Gegner gewonnen Erkenntnisse geschickt umsetzen und lagen in der 15. Minute verdient mit 8:3 Toren in Front. Es war die Phase, in der die TSH den Gastgeberinnen wie erhofft mit einer kompakten 6-0-Abwehr den Zahn zog. Und da die Gäste im eigenen Angriff über lange Zeit technische Fehler begrenzte, sah sich Ketschs Trainer Fuladdjusch schon vor dem Halbzeitpfiff zum zweiten Timeout veranlasst. Gravierendes fiel ihm zwar nicht ein, doch bei den Gästen machte sich fortan die körperliche Schwächung der noch nicht völlig genesenen Kristin Lang bemerkbar, welche sowohl in der Innendeckung bis dato eine hervorragende Partie bot und auch am Kreis des Gegners etliche Akzente setzte.



Lichtscheidel als Vollstreckerin

Zwar konnte Herzogenaurach dieses Manko noch bis zur Halbzeitpause kaschieren, verlor dann jedoch etwas an Sicherheit, während die Gastgeberinnen nun enorm viel Druck entwickelten und elf Minuten vor dem Abpfiff 22:20 in Front gingen. Es zeichnete das Watzinger- Team aber aus, dass es zu keinem Zeitpunkt resignierte, sondern mit toller Moral immer wieder Mittel fand, die Begegnung offen zu gestalten. Vor allem Jana Lichtscheidel erwies sich hier als eiskalte Vollstreckerin von sieben Strafwürfen ohne Fehlwurf.

Auch der zweite Neuzugang, Lisa Neumann bestätigte die in sie gesetzten Hoffnungen mehrfach und nutzte die offensive Abwehr des Gegners zu beherzten Durchbrüchen. Da Laura Wedrich, von ihren Trainern vermehrt auf der linken Rückraumposition eingesetzt, mit couragierten Aktionen ebenfalls zu überzeugen wusste, war die TSH an diesem Tage schwer auszurechnen.

Pech hatte die wie immer agile Linksaußen Sarah Stephan, die in einigen Situationen von den Schiedsrichtern benachteiligt wurde, während sich Saskia Probst auf dem rechten Flügel mit Schlitzohrigkeit und ausgeprägtem Handballverständnis als sehr hilfreich erwies. Und dann war da noch Allrounderin Laila Schneidereit, die - wie schon gegen Metzingen - quasi ins kalte Wasser geworfen wurde und mit Unbekümmertheit sowie Spielwitz für so manche Überraschung sorgte.



Immernoch zu viele Fehlwürfe

"Der Sieg war natürlich enorm wichtig für uns alle, denn es ist weitgehend gelungen, unsere Trainingsinhalte auch umzusetzen", sagte TSH-Trainer Watzinger hinterher. Zwar habe sein Team auch dieses Mal zu viele Fehlwürfe produziert und es in der Abwehr nach dem Ausfall von Kristin Lang nicht geschafft, die hohen Pässe an die groß gewachsene Kreisläuferin des Gegners zu unterbinden. "Doch die Moral, gerade in den Schlussminuten noch derart dagegen zu halten, macht uns zuversichtlich für die folgenden Aufgaben, die natürlich noch anspruchsvoller werden."



TSH: Ebersberger (1), Gerling - Stephan (2), Egle, Wedrich (3), Bestle, Probst (3), Schneidereit (1), Lichtscheidel (8/7), Zimmermann (2), Lang (2), Theobald, Küffner, Neumann (5)