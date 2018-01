Die Verletzung von Lichtscheidel wiegt schwer

Hängende Köpfe bei den Herzogenauracher Handballerinnen, Siegesjubel auf der Ketscher Seite. Vor 280 Zuschauern entschieden die Gäste aus Baden das Duell der bis dato punktgleichen Tabellen-Nachbarn in der 3. Liga Süd für sich und holten wichtige Zähler in diesem als "Vier-Punkte-Spiel" betitelten Match. Viel schmerzlicher als die Niederlage wog auf TSH-Seite jedoch der Verdacht auf eine langwierige Knieverletzung bei Jana Lichtscheidel. Ihren Ausfall können die Herzogenauracher im weiteren Verlauf der Saison sicherlich nicht so leicht kompensieren.



TS Herzogenaurach - TSG Ketsch II 23:26

Während Herzogenaurach einen denkbar schlechten Start ins Spiel erwischte, preschten die Kurpfalz-Bären gleich auf 0:4 davon. Gästetrainer Adrian Fulladjusch wollte nach dem Hinspiel etwas gut machen, nachdem er damals mit einer taktischen Maßnahme den Siegtreffer durch TSH-Torfrau Martina Ebersberger erst ermöglicht hatte. Fulladjusch hatte das Herzogenauracher Spiel im Voraus akribisch analysiert, was seine Mannschaft zu nutzen wusste. So überraschte sie zu Beginn mit einer agilen Sechs-Null-Formation in der Abwehr. Geschickt provozierte die TSG Fehlpässe und verwandelte abgefangene Bälle in schnelle Tore. Herzogenaurach indes ließ Kreativität und Cleverness vermissen, machte zu viele Fehler und ließ sich von TSG-Torfrau Katja Heinzmann den Schneid abkaufen.



Allein Jana Lichtscheidel, die die ersten fünf Treffer für die Gastgeberinnen erzielte, war es zu verdanken, dass Ketsch trotz einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore Führung (11:6) nicht davonzog. Die Rückraum-Rechte war oft nur durch ein Foul zu stoppen, und bei einem solchen verletzte sie sich so schwer am Knie, dass sie vom Feld getragen werden musste.



Doch die TSH kämpfte: Laura Wedrich verkürzte zur Pause mit einem strammen Wurf aus zehn Metern auf 11:13, nach dem Seitenwechsel brachte ein zentimetergenauer Gegenstoßpass von Ebersberger auf Rechtsaußen Saskia Probst den Anschlusstreffer (12:13). Doch die Hoffnung, das Spiel noch drehen zu können, erlosch bald wieder, die Ketscher Bären behielten die Kontrolle. Mit viel Druck brachten sie das Herzogenauracher Angriffskonzept ins Wanken. Auf der anderen Seite taten sich immer wieder große Lücken im TSH-Abwehrverbund auf, was der TSG viele frei Würfe bescherte. Immer wieder gelang es den Gästen so, die Turnerschaft auf Distanz zu halten, Mitte der zweiten Halbzeit führten die Bärinnen sogar mit 15:22.



Mit einem unbändigen Kampfgeist hielten die Schuhstädter dagegen, doch der Rückstand schmolz nie unter drei Treffer. Auch die Disqualifikation von Ketschs bester Werferin (46.) hatte keine Auswirkung. TSH-Coach Klaus Watzinger haderte nach der Partie mit seinem Angriff, der es nicht geschafft habe, in Wurfsituationen zu kommen: "Hinzu kommt, dass die heute unersetzbare Jana Lichtscheidel verletzt ausschied.Wir hatten zwar dennoch unsere Chancen, machten aber zu viele individuelle Fehler und verwarfen in wichtigen Phasen drei Siebenmeter."

Nach einer der schwächsten Leistungen in dieser Saison gilt es nun, die Fehler aufzuarbeiten und mit Mut in die nächsten Spielbegegnungen zu gehen.



TSH: Ebersberger, Gerling - Stephan (3), Wedrich (4), Bestle, Probst (6/1), Schneidereit, Lichtscheidel (7/2), Lang (2), Erdmann (1), Theobald, Küffner, Neumann