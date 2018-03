Die Longhorns sind nah dran an der Revanche

40 Minuten lang warfen die Longhorns alles in die Waagschale, was das Publikum mit stehend Ovationen honorierte, gingen trotz feinstem Basketball aber leer aus. Das lag daran, dass auch die Gäste alle Register zogen und die etwas bessere Mannschaft waren und in der Schlussphase viel gegen die TSH lief.



TS Herzogenaurach - TSV Breitengüßbach 77:85

Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft und offensiv geprägt. Zwar wurde auf hohem Niveau verteidigt, aber die Angriffe beider Teams liefen einfach zu flüssig, als dass Punkte hätten unterbunden werden können. Bei der TSH stach Patrick Horstmann in der Zone hervor und markierte dort Punkt um Punkt. Für die Gäste übernahm Jörg Dippold die Initiative, allein zehn seiner 29 Punkte im ersten Viertel erzielte. Es ging hin und her und dementsprechend knapp zu (21:23).



Das zweite Viertel verlief ähnlich ausgeglichen. Die TSH verlegte sich mehr auf Distanzwürfe, Daniel Krause und der wiedergenesene Mike Kaiser sorgten für Zählbares. Bei den Oberfranken spielte sich der Ex-Bundesligist Erik Land in den Mittelpunkt, verschaffte sich energisch Platz und führte die Seinigen zu einer 45:39-Halbzeitführung.



Die Longhorns mussten sich nun eine Strategie überlegen, um der langen Garde der Gäste Herr zu werden. Erik Land und Alexander Heide punkteten zwar weiter, wurden aber gedoppelt, was ihren Wirkungskreis deutlich einschränkte. So glich die TSH schnell zum 53:53 aus - nach einem krachenden Dunking von Ben Gahlert brannte die Halle. Die Stimmung war am Siedepunkt, beide Teams gingen ans Limit, zeigten Basketball auf höchstem Niveau und blieben auf Augenhöhe (63:64).



Auch im Schlussviertel erspielte sich zunächst keines der Teams Vorteile. Bei den Longhorns schulterte nun Marvin Omuvwie vermehrt die offensive Last, erzielte acht seiner 15 Punkte. Doch gegen Jörg Dippold fanden die Gastgeber in den letzten Spielminuten kein Rezept: Er zog zum Korb, warf aus allen Lagen und war nicht mehr zu kontrollieren, vor allem weil den TSHlern die Erschöpfung nun anzusehen war und sie trotz aufopferungsvollem Kampf abreißen lassen mussten.



"Wir waren heute gut und haben alles gegeben, aber Breitengüßbach war einfach einen kleinen Deut besser. Wir können optimistisch in die letzten Saisonspiele gehen, denn gegen eine Mannschaft wie den TSV mit vielen ehemaligen Erst- und Zweitligaspielern derart guten Basketball zu spielen, macht Hoffnung", sagte TSH-Trainer Banedikt Aumeier, der von der Mannschaftsleistung beeindruckt war und darüber hinaus Patrick Horstmann ein Sonderlob aussprach. "Jetzt müssen wir aber dringend noch ein oder zwei Siege einfahren, damit wir den Klassenerhalt endgültig sicherstellen können."



TSH: Horstmann (26), Gahlert (9), Krause (12), Nakic (6), Kwilu, Klaußner, Schlindwein, V. Kaiser, M. Kaiser (5), Dinkel (2), Meredith (2), Omuvwie (15)