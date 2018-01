Der SCA verschafft sich etwas Luft

Zum Auftakt der Rückrunde präsentierten sich die Tischtennis-Herren des SC Adelsdorf trotz neu formierter Doppel in glänzender Form und holten zwei wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bezirksliga. Ein überzeugender Sieg gelang auch den Frauen der SpVgg Zeckern, die damit dem Spitzenreiter der 1. Bezirksliga auf den Fersen bleiben. Nicht so gut lief es für die Aufsteigerinnen aus Herzogenaurach, die im Kellerduell der 2. Bezirksliga der Zeckerner Reserve nicht gewachsen waren.



1. Bezirksliga, Männer: SC Adelsdorf - TSV Lauf 9:7

Die neu formierten Doppel des SCA schlugen ein: Ondrejicka/Zöbelein siegten ebenso in drei Sätzen wie Porsch/Krumbeck. Im vorderen Paarkreuz schlug Igor Ondrejicka in einem umkämpften Match Godek mit 3:2. Im mittleren Paarkreuz zeigte Markus Nagel nach Anfangsschwierigkeiten gegen Breier keine Blöße, Simon Porsch fuhr mit einem klaren 3:0 gegen Triebel den nächsten Punkt ein. Im hinteren Paarkreuz fand Jörg Sussmann nie richtig ins Spiel und verlor mit 1:3 gegen Heid. Besser machte es Volker Krumbeck, der nach einer kämpferischen Leistung Runge mit 3:2 niederrang. Ondrejicka musste anschließend im wohl spektakulärstem Spiel des Tages den Offensivspezialisten Grabe nach fünf Sätzen zum Sieg gratulieren. Auch Zöbelein hatte in seinem zweiten Einzel mit 0:3 gegen Godek das Nachsehen. Nagel verlor trotz Aufholjagd nach zwei zuvor verlorenen Sätzen im Entscheidungssatz gegen Triebel - es stand 6:6. Porsch und Krumbeck sicherten dem SCA das Unentschieden, doch weil Sussmann den Siegpunkt verpasste, musste das Schlussdoppel entscheiden. Ondrejicka/Zöbelein spielten eine überragende Partie und rangen das bis dato ungeschlagene Doppel Grabe/Godek in vier Sätzen nieder.

Ergebnisse: Ondrejicka/Zöbelein - Triebel/Runge 3:0, Nagel/Sussmann - Grabe/Godek 0:3, Porsch/Krumbeck - Breier/Heid 3:0, Ondrejicka - Godek 3:2, Zöbelein - Grabe 0:3, Nagel - Breier 3:1, Porsch - Triebel 3:0, Sussmann - Heid 1:3, Krumbeck - Runge 3:2, Ondrejicka - Grabe 2:3, Zöbelein - Godek 0:3, Nagel - Triebel 2:3, Porsch - Breier 3:0, Sussmann - Runge 1:3, Krumbeck - Heid 3:1, Ondrejicka/Zöbelein - Grabe/Godek 3:1



1. Bezirksliga, Frauen: SpVgg Zeckern - CVJM Lauf II 8:0

Dass es gegen den bisherigen Tabellenzweiten so deutlich werden würde, hatten im Lager der SpVgg wohl nur die kühnsten Optimisten erwartet. Und so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Sache nämlich nicht, fünf der acht Partien gingen über die volle Distanz. Doch die Zeckernerinnen präsentierten sich hochkonzentriert, bewiesen Durchhaltevermögen und Nervenstärke. Die Gäste aus Lauf kämpften zwar verbissen, weshalb acht Sätze auch erst in der Verlängerung entschieden wurden. Doch auch hier sprach das Verhältnis von 5:3 zu Gunsten der SpVgg, bei der Karolin Holmer nach zwei Stunden mit einem glatten Drei-Satz-Sieg den Sack zumachte.

Ergebnisse: Straub/Langer - Barth/Zobel 3:2, Holmer/Krebs - Kurtz/Pabst 3:0, Straub - Zobel 3:2, Holmer - Barth 3:2, Langer - Pabst 3:1, Krebs - Kurtz 3:2, Straub - Barth 3:2, Holmer - Zobel 3:0



2. Bezirksliga, Frauen: TS Herzogenaurach - SpVgg Zeckern II 2:8

Nichts war es mit dem dritten Saisonsieg für den Aufsteiger aus Herzogenaurach. Im Kellerduell hielt sich die Zeckerner Reserve nicht den direkten Konkurrenten vom Leib und hat vom Relegationsplatz aus nun das gesicherte Mittelfeld wieder im Blick. Schon in den Doppeln legten die Gäste den Grundstein zum Erfolg, zogen in der ersten Einzelrunde bis auf 5:1 davon. Anja Sehler verkürzte gegen Kristin Stenglein zwar noch einmal, doch Christina Kaiser markierte in drei Sätzen das 6:2 für die SpVgg. In den zwei ausstehenden Duellen wehrten sich Corinna Ding und Angela Bleiostein nach Kräften, doch Veronika Schüpferling und Sonja Schönborn hatten den längeren Atem und sicherten den Gästen zwei wichtige Zähler.

Ergebnisse: Sehler/Zollhöfer - Kaiser/ Schönborn 1:3, Ding/Bleistein - Stenglein/ Schüpferling 0:3, Sehler - Kaiser 3:1, Zollhöfer - Stenglein 1:3, Ding - Schönborn 2:3, Bleistein - Schüpferling 1:3, Sehler - Stenglein 3:2, Zollhöfer - Kaiser 0:3, Ding - Schüpferling 2:3, Bleistein - Schönborn 1:3