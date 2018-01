Der Höchstadter Schülertriathlon ist volljährig

"Wer ein Fest feiern will, sollte sich nach meinem Termin richten", sagt Günther Dresel, der zur 18. Auflage des Höchstadter Schülertriathlons erneut bestes Wetter bestellt hatte. Da unter den gut 700 Teilnehmern aus den Schulen der Stadt und umliegenden Orten der 10 000. Starter erwartet wurde, verlosten Dresel und die Mitorganisatoren heuer zwei statt ein Fahrrad - beide bleiben in Höchstadt: Über einen neuen Drahtesel dürfen sich ein Viertklässler der Grundschule-Süd und ein Triathlet der höchsten Altersklasse (Jahrgänge 1999 bis 2002) von Dresels Ritter-von-Spix-Mittelschule freuen.



Der laut Dresel deutschlandweite Vorzeige-Wettbewerb zog nicht nur Schüler aus Bamberg und Hemhofen an, die lieber Sport treiben als pauken, sondern auch lokale Politprominenz. So ließen sich unter anderem Landrat Alexander Tritthart und Stefan Müller, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (beide CSU), am Rande des Freibads sowie der Rad- und Laufstrecke blicken. Je nach Alter mussten die Schüler zwischen 50 und 200 Meter im Schwimmbecken, 350 Meter und sechs Kilometer auf dem Rad sowie 350 bis 800 Meter zu Fuß zurücklegen.



Einzelstarter waren erneut die Ausnahme, die meisten Kinder gingen als Staffel in den Wettbewerb. So wie die "PNN-Boyz" aus der Grundschule-Süd. Phillip Köberlein, Nick Häfner und Nicolas Schierreich holten sich mit 20 Sekunden Vorsprung in einer Zeit von 9:07 Minuten den Sieg ihrer AK. Als Feier nutzte die Klasse 4c die Mathe-Stunde am nächsten Tag.



Indes sucht Günther Dresel einen Lehrer, der die Orga übernimmt. "Ich werde maximal noch den 20. Schülertriathlon machen können", sagt er.