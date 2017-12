Der ASV Niederndorf verteidigt den Titel

Nachdem der zweite Teil der Toto-Pokalturniere im Fußballkreis ER/PEG über die Bühne gegangen ist, wurden die Paarungen für die erste Hauptrunde des Wettbewerbs ausgelost (siehe unten) . Die zwölf Partien finden bereits am kommenden Sonntag statt. Anstoß ist um 16 Uhr. In Absprache mit dem Gegner und nach Mitteilung an Kreisspielleiter Max Habermann ist eine Verlegung bis zum morgigen Mittwoch möglich. Jugoslavija Erlangen genießt ein Freilos und greift in der zweiten Runde an Maria Himmelfahrt (Dienstag, 15. August) wieder ein.



Der Letzte wird der Erste sein

Der in die Kreisklasse 2 gewechselte ASV Höchstadt wurde zwar Letzter, da der TV 48 Erlangen, der ASV Weisendorf und der SC Adelsdorf als Bezirksligisten mit ihren nicht zum Weiterkommen berechtigten Reserven antreten mussten, erreichte das Team trotz Niederlagen gegen Weisendorf (1:2) und Adelsdorf (im Elfmeterschießen 4:5) aber die nächste Runde. Kreisliga-Absteiger Eggolsheim kam in Willersdorf durch Siege gegen die bisherigen Ligarivalen Hallerndorf (5:1) und Hemhofen (2:1) weiter.



Kreisligist TSV Röttenbach setzte sich mit Erfolgen gegen Siemens Erlangen (3:1) und im Endspiel gegen Gastgeber Frauenaurach durch (2:1). Nach Absagen bzw. Nichtantreten des SV Bronn und des SV Plech war der ASV Michelfeld nur gegen den FC Troschenreuth im Einsatz (6:0). Ein Vertreter des SV Plech erklärte allerdings, dass sich sein Verein gar nicht für den Pokal angemeldet hatte.



Seiner Favoritenrolle wurde der ASV Niederndorf bei der Fußball-Stadtmeisterschaft in Herzogenaurach mühelos gerecht und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. Dass sich das Team von Neu-Trainer Udo Prell die Krone aufsetzen durfte, lag an der eigenen guten Form, bei der sich zur - sowieso schon seit Längerem - torhungrigen Offensive nun auch engagierte Abwehrarbeit gesellte. Aber auch der Umstand, dass Bezirksligist FC Herzogenaurach eine Woche vor dem Saisonstart seine Reserve ins Rennen schickte, dürfte den Niederndorfern in die Karten gespielt haben.



Allerdings musste der gastgebende SC Herzogenaurach-Nord kurzfristig den Turnierplan umschmeißen, weil der ASV Herzogenaurach am Abend vorher abgesagt hatte. Wie Vorsitzende Elke Sowa erklärte, sei die personelle Situation aufgrund von Verletzungen, privaten Gründen und dem "Open Beatz"-Festival sowieso schon angespannt gewesen. Als weitere Absagen hinzukamen, hätte der ASV wohl nicht mal mehr elf Mann zusammenbekommen. Den verbliebenen Rest an Spielern habe Sowa nicht als Kanonenfutter an die Gleiwitzer Straße schicken wollen.



Für die verbliebenen vier Teams wurden im Modus jeder gegen jeden die Verschnaufpausen zwischen den Spielen also kürzer, was dem guten Niveau der Stadtmeisterschaft aber keinen Abbruch tat. Die Gastgeber verkauften sich teuer, auch wenn das Eröffnungsspiel gegen die FCH-Reserve, mit der es der SC auch in der Punkterunde der A-Klasse 1 ER/PEG zu tun bekommen wird, mit 0:2 in die Hose ging. Niederndorf musste sich wenig später schon mehr gegen das Team von Spielertrainer Salim Chousein strecken, behielt aber knapp die Oberhand. Ein 2:0-Erfolg über den Hammerbacher SV bestätigte jedoch den guten Eindruck, den die "Nordsterne" hinterlassen hatten.



Hinter dem ASV, der mit zwei deutlichen Siegen keinen Zweifel am erneuten Titelgewinn aufkommen ließ, entbrannte ein Dreikampf um Platz 2, der per Dreiervergleich entschieden werden musste, weil neben dem SC auch die "kleinen Pumas" und Hammerbach drei Punkte eingefahren hatten. Dieser fiel zugunsten der FCH-Reserve aus, die den Gastgeber und den weiterhin von Thomas Lindenmayer trainierten Kreisklassisten aus Hammerbach auf die hinteren Ränge verwies. johö/rup



Die Ergebnisse:

FC H'aurach II - SC H'aurach Nord 2:0

Hammerbach - ASV Niederndorf 0:4

SC H'aurach-Nord - Niederndorf 2:3

FC H'aurach II - Hammerbacher SV 2:3

SC H'aurach-Nord - Hammerbach 2:0

ASV Niederndorf - FC H'aurach II 2:0

1. ASV Niederndorf 3 9:2 9

2. FC Herzogenaurach II 3 4:5 3

3. SC H'aurach-Nord 3 4:5 3

4. Hammerbacher SV 3 3:8 3



Turnier bei der SpVgg Effeltrich: SV Poxdorf - Langensendelbach 2:0

Spiel in Michelfeld (zwei Absagen): ASV Michelfeld - Troschenreuth 6:0

Turnier in Dürrbrunn: SpVgg Dürrbrunn - SV Pretzfeld 0:1

Turnier beim ASV Weisendorf: TV 48 Erlangen II - ASV Weisendorf II 3:0 (ASV Höchstadt als einzige erste Mannschaft weiter)

Turnier beim TSV Frauenaurach: TSV Röttenbach - TSV Frauenaurach 2:1

Tunrier bei der DJK Willersdorf: TSV Hemhofen - DJK Eggolsheim 1:2

Turnier beim TSV Neunkirchen: Kleinsendelbach - SC Oesdorf 2:1

Turnier beim FC Wichsenstein: Wolfsberg/Geschwand im Modus Jeder gegen Jeden weiter

Turnier in Weißenohe: SV Hiltpoltstein - FC Thuisbrunn 3:0

Turnier bei Eintracht Hersbruck: Eintracht Hersbruck - Eschenbach 2:1

Turnier beim SV Offenhausen: TSV Rückersdorf - SG Happurg 2:0



Sonntag, 30. Juli, 16 Uhr:

1: BSC Erlangen - SpVgg Zeckern

2: Michelfeld - SG Oberes Pegnitztal

3: SV Bammersdorf - Heroldsbach

4: SG Wolfsb./Geschw. - Moggast

5: ASV Höchstadt - SpVgg Uehlfeld

6: SV Osternohe - ASV Forth

7: Eintr. Hersbruck - Rückersdorf

8: Hiltpoltstein - Kleinsendelbach

9: SV Bubenreuth - TSV Röttenbach

10: SV Pretzfeld - DJK Eggolsheim

11: SV Poxdorf - ASV Niederndorf

12: SC Eckenhaid - Hellenic-SC Erl.

Freilos: FK Jugoslavija Erlangen