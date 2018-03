Der ASV hat die Kreisliga im Visier

Viele Partien im Kreis ER/PEG fielen den eisigen Temperaturen zum Opfer, und dort wo die Fußballerinnen ran durften, schmeckte die angebotene Kost nicht immer. Der ASV Weisendorf ließ beim 6:0 gegen Reuth zwar keine Zweifel aufkommen und die DJK Schnaid/Rothensand traf im ersten Heimspiel 2018 aus allen Lagen. Dafür scheiterte der FC Herzogenaurach an der eigenen Chancenverwertung und der SC Adelsdorf verpasste einen Befreiungsschlag.



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - VfR Bischofsheim 2:1

Die Spieli begann druckvoll und erspielte sich einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Erst ein Elfmeter - die Gästetorhüterin hatte Sabrina Weiß zu Fall gebracht - bescherte den Erlangerinnen den verdienten Lohn: Die Gefoulte traf zum 1:0 (22.). Mit der Führung im Rücken machte die Heimelf weiter Betrieb und bekam einen weiteren Strafstoß zugesprochen: Wieder wurde Weiß von den Beinen geholt und blieb erneut nervenstark - 2:0 (35.). Die bis dato blassen Gäste kamen kurz vor der Pause zu einer ersten Chance und gleich zum Anschlusstreffer, weil Verena Faulstich den Ball flach und gezielt versenkte (40.).

In der zweiten Halbzeit wurde Bischofsheim mutiger und lieferte sich mit der "Spieli" einen offenen Schlagabtausch, der jedoch nicht das erhoffte Erfolgserlebnis brachte. In der Schlussviertelstunde setzte der VfR alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich. Richtig gefährlich wurde es jedoch nur einmal, als ein Freistoß von Faulstich knapp am Gehäuse vorbeiflog (84.). Ansonsten verwalteten die Gastgeberinnen den Vorsprung geschickt und retteten sich ins Ziel.



Bezirksoberliga Mfr.: TSV Brand - TSV Mörsdorf 2:0

Die Heimelf sprang nicht höher als sie musste. Stephanie Barabas brachte den TSV nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung (33.), nach dem Seitenwechsel legte Vanessa Lietz das 2:0 nach (56.). Das genügte, denn die abstiegsbedrohten Mörsdorfer hatten kaum etwas entgegen

zu setzen.



Bezirksliga Mfr. Nord: SpVgg Effeltrich - SC Adelsdorf 3:2

Zwar benötigte die Heimelf 25 Minuten, bis sie ins Spiel fand, danach jedoch rollte Angriff auf Angriff in Richtung Gästetor. Das 0:1 durch einen vom Wind begünstigten Verlegenheitsschuss von Maria Funke (7.) glich Christina Stein nach schönem Pass in die Schnittstelle aus (26.). Dreimal liefen die Gastgeberinnen alleine aufs Adelsdorfer Gehäuse zu, vergaben jedoch leichtfertig. Ein Schuss von Gina Obert landete am Pfosten.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die Effeltricherinnen einige gut herausgespielte Chancen liegen, stattdessen stellte Nicole Mönius mit dem 1:2 nach einem Abwehrfehler den Spielverlauf auf den Kopf (60.). Bereits vier Minuten später besorgte die pfeilschnelle Stein den Gleichstand. Fortan hielt die SpVgg den SCA aus der eigenen Hälfte fern und erzwang das Siegtor durch Christine Schrott, als die Gästeabwehr den Ball nach einer gut getretenen Ecke nicht aus dem Fünfmeterraum brachte (84.).



Kreisliga ER/PEG: SV Offenhausen - SC Oberreichenbach 4:2

Die Gäste begannen konzentriert und gingen durch Sophia Heilscher schnell in Führung (10.). Als Katja Dennerlein kurz vor der Pause das 0:2 nachlegte (44.), schien ein Sieg in Reichweite zu sein. Doch im zweiten Abschnitt stellte Isabella Weidinger mit einem Doppelschlag (58., 61.) die Uhren wieder auf null und gab den Startschuss für eine spannende Schlussphase. Der SV legte durch Pia Delling vor (85.). Jetzt musste Oberreichenbach kommen, was dem Gegner zu mehr Platz und damit Elena Birmann zum entscheidenden 4:2 verhalf (85.).



Kreisliga ER/PEG: FC Herzogenaurach - SpVgg Hüttenbach 2:2

In einer zerfahrenen Partie gegen tief stehende Gäste fand Herzogenaurach keine spielerischen Mittel, um Chancen zu kreieren. Erst als sich Simone Busse ein Herz fasste, und ihr 35-Meter-Gewaltschuss zum 1:0 direkt unter der Latte einschlug, wurde es lebhafter. Die Puma-Ladies blieben am Drücker, und nach dem Seitenwechsel verwertete Erika Koffler einen Pass in die Schnittstelle zum 2:0. Weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt, und das sollte sich rächen: Eine schöne Hereingabe von der rechten Seite verwandelte Jessica Bisch zum Anschlusstreffer, der die SpVgg zusätzlich anstachelte und dafür sorgte, dass sogar noch der Ausgleich gelang.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Heßdorf - ATSV Erlangen 2:5

Der Neuling verkaufte sich erneut gut - vor allem in der ersten Halbzeit - letztendlich war der Tabellenzweite jedoch zu stark. Katrin Seeberger schoss die SpVgg zur überraschend frühen Führung (3.), Katrin Münzebroch hatte noch vor der Pause die richtige Antwort parat (34.), Julia Altmann drehte die Partie (52.). Zwar kam Heßdorf durch Franziska Viktorin noch einmal zurück, doch ein Doppelschlag von Selina Nägel (75, 76.) zerstörte die Hoffnungen, ehe Claudia Stich sogar noch den fünften Gästetreffer markierte.



Kreisklasse 1 ER/PEG: ASV Weisendorf - SpVgg Reuth 6:0

Auf dem Kunstrasen machte der ASV kurzen Prozess, schon nach einer Viertelstunde war die Partie nach Toren von Verena Stürmer (3.), Nadine Ebersberger (7., 9.) und Laura Wendler (11.) entschieden. Spätestens mit dem 5:0 durch Ebersberger (23.) ergab sich Reuth seinem Schicksal. Weisendorf wechselte in der Folge munter durch und probierte viel aus, Stürmer machte mit ihrem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll (65.).



Kreisklasse Bamberg Süd: DJK Schnaid/Rothensand - FV 1912 Bamberg 11:0

Bei eisigen Temperaturen schossen sich die Gastgeberinnen schnell warm: Julia Saffer (1.), Silvia Ulbrich (20.) und ein Dreierpack von Spielertrainerin Tanja Fritsch (10., 25., 32.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach der Pause ging das Schützenfest weiter, Ulbrich (50., 82.), Anna-Lena Schuberth (55., 88.) und Fritsch (75., 78.) machten es zweistellig.