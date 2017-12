Daniel Jun geht von den Alligators ins Allgäu

Zu Beginn der Saison in der Eishockey-Bayernliga hatte Daniel Jun verkündet, dass dies seine letzte Spielzeit auf dem Eis werden würde, nun sucht er nach sieben erfolgreichen Jahren beim Höchstadter EC eine neue Herausforderung: Im Nachwuchsbereich des ESV Kaufbeuren will der 40-Jährige den Weg vom erfolgreichen Spieler und Spielertrainer zum reinen Coach gehen.



Jun kam im Sommer 2011 vom EHV Schönheide nach Höchstadt, der HEC war gerade erst überraschend aus der Bayernliga in die Landesliga abgestiegen. Von Anfang an hatte er klare Vorstellungen und brachte sofort frischen Wind in den Verein. Seine sportlichen Ziele bei Amtsantritt waren die Rückkehr der Alligators in die Bayernliga innerhalb von zwei Jahren und irgendwann mit dem HEC in der Oberliga zu spielen.



Die BEL-Rückkehr klappte auf Anhieb, in der zweiten Saison zogen die Panzerechsen als Aufsteiger bereits in die Play-offs ein. Die Mannschaft wurde nicht zuletzt unter Mithilfe von Jun von Jahr zu Jahr sinnvoll verstärkt, bis 2016 - wenn auch nicht rein sportlich - der Aufstieg in die Oberliga gelang. "Die Saison in Höchstadt endet erst mit dem letzten Spiel", sagt der scheidende Spielertrainer, der trotzdem schon einen Blick zurück wirft.



Herr Jun, haben Sie sich selbst auf die Suche nach einer neuen Herausforderung gemacht oder war das Angebot des ESV Kaufbeuren eine Chance, bei der Sie nicht Nein sagen konnten?

Daniel Jun: Ich habe mich aus Höchstadt nie wegbeworben, aber natürlich immer Angebote bekommen. Kaufbeuren ist ein Traditionsverein und bietet für mich eine hervorragende Zukunftsperspektive, um mich als Profitrainer weiterzuentwickeln. Ich werde dort Cheftrainer im Nachwuchsbereich, organisiere den Trainingsbetrieb und trainiere die Mannschaft aus der deutschen Nachwuchs-Liga (DNL).



Was nehmen Sie aus sieben Jahren Höchstadt mit ins Allgäu?

Als Trainer lernt man in jedem Spiel und in jedem Training und muss immer versuchen, sich zu verbessern. Ich bin sicherlich ruhiger geworden, der direkte Weg und deutliche Worte sind mir aber immer noch am liebsten. Ich hatte mit dem HEC erfolgreiche Jahre und dafür will ich mich auch bei vielen Leuten bedanken. Dazu gehören Axel Rogner und Jörg Schobert sowie der gesamte Vorstand, der mir immer das Vertrauen geschenkt und mir freie Hand in meiner Arbeit gelassen hat. Ich habe in Höchstadt viele Freunde gefunden. Besonders der Abschied von den Kindern wird mir sehr schwer fallen.

Im selben Jahr wie ich haben die ,Fanatics' in Höchstadt angefangen, den Verein zu unterstützen. Auf diese, aber auch die anderen Fans der Stadt sowie die Unterstützung, die sich in der Region gebildet hat, kann der Verein stolz sein. Und natürlich muss ich mich bei meinem Team bedanken. Die Jungs mussten oft harte Worte einstecken, dafür waren wir zusammen immer erfolgreich.



Sieben Jahre Schönheide, sieben Jahre Höchstadt - Was machen Sie 2025, wenn wieder sieben Jahre vorbei sind?

Von Anfang an, schon als ich damals mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen bin, habe ich meine Zukunft im Eishockey gesehen. Ich will mich jetzt weiterbilden und so lange wie möglich als Profitrainer aktiv sein.



Wann beginnt für Sie die neue Aufgabe in Kaufbeuren?

Kaufbeuren beginnt für mich am 1. Mai. Ich wollte diese Entscheidung jetzt vor Weihnachten treffen, damit der Verein genug Zeit für die Suche nach einem neuen Trainer hat; und damit ich den Kopf für die Play-offs frei habe. Die Saison in Höchstadt endet erst mit dem letzten Spiel. Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Ziele. Meinen Abschied können wir danach feiern.



Marke von 550 Punkten im Visier

"Die 550 Punkte krieg' ich noch voll", sagt Jun lachend, der bisher 244 Spiele für die Alligators bestritt und dank 177 Toren sowie 362 Vorlagen 539 Scorerpunkte sammelte. Weitere sportliche Höhepunkte sowohl als Spieler als auch als Trainer waren der Einzug ins Finale um die bayerische Meisterschaft 2015 und 2016. Zwar gingen beide Play-off-Duelle verloren, doch aufgrund einer Strukturreform im deutschen Amateur-Eishockey durften die Panzerechsen 2016/2017 in der Oberliga ran - es folgte der sofortige, unglückliche Abstieg.



Die Chancen, die direkte Rückkehr als Abschiedsgeschenk im Aischgrund zu hinterlassen, stehen nicht schlecht. Daran ändert auch die überraschende Niederlage am Sonntag gegen Pfaffenhofen nichts. Als Tabellenführer gilt der HEC noch immer als Favorit auf den Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg.



"Ich kann Daniel für die letzten sieben Jahre nur danken: Für die Zusammenarbeit, für seinen Einsatz und alles, was er für den Verein gegeben hat. Er kam als Trainer, aber geht als Freund", sagt Sportvorstand Jörg Schobert, der erklärt, wie es für den Klub weitergeht: "Wir werden auf mögliche Kandidaten zugehen, aber lassen uns auch von den Bewerbungen überraschen. Vielleicht will jemand die Herausforderung annehmen, mit dem wir gar nicht rechnen."

Das Gespräch führte Caroline Hauke