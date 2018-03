Da bleibt mir glatt die Luft weg

" Müssen Laufpausen sein?", fragt die Läuferfrau. "Diese Frage kann doch nicht ernst gemeint sein", sagt der Querläufer. Seit Jahren baut mein Trainingsplan darauf auf. Je mehr Kilometer, desto besser. Nicht nur im Beruf, sondern erst recht im Sport geht der Querläufer in die Vollen. Da wird Kilometer um Kilometer gesammelt. Immer weiter und weiter. Und dann? So lange, bis es kracht. Ein Mal die Achillessehne, ein anderes Mal das Knie. Oder es zwickt im Oberschenkel.



Laufpausen müssen sein! Das gilt besonders nach Verletzungen. Noch wichtiger ist, genug zu pausieren, um verletzungsfrei zu bleiben. Aus Erfahrung wird man klug. Das Leben ist eben der beste Lehrmeister. Es kommt auf die richtige Dosierung von Intensität und Erholung an. Je nach Fitness ist die Mischung dafür unterschiedlich. Sogar Profisportler pausieren an mindestens einem Tag der Woche, um dem Körper Erholung zu gönnen. Die Kunst dabei ist, die optimale Mischung aus Anspannung und Entspannung zu finden.



Nach intensiven Trainingseinheiten sind Ruhetage besonders sinnvoll. Der Körper kann ordentlich Kraft schöpfen, um beim nächsten Mal für eine ähnlich starke Belastung besser gerüstet zu sein. So verbessert sich die Fitness quasi wie im Schlaf. Im Schlaf?



Das ist gut. Aber natürlich ist das etwas übertrieben formuliert. Ruhetage bedeuten nicht den kompletten Verzicht auf Bewegung. Ein Spaziergang, eine entspannte Radtour, Gymnastik oder ein Besuch im Schwimmbad zählen unter anderem zur Rubrik Entspannung mit positivem Trainingseffekt.



Alles nichts für den Querläufer. Am Montag zwölf Kilometer auf dem Laufband, am Mittwoch Intervalltraining und freitags 16 Kilometer extensiv. Was brauche ich da große Pausen. In den Tagen dazwischen Work-out und Tabata. Am Samstag wollte ich es wissen und bin beim Winterwaldlauf über zehn Kilometer gelaufen. Einfach Vollgas vom Start weg.



Die Keule kam bei Kilometer 3. Anfängerfehler. Mir fehlte die Power. Hinterher war ich platt. Total ausgebrannt. Und drei Minuten langsamer als 2017. Wer nicht hören will, muss fühlen. Eben zu schnell das Pensum gesteigert. "Gönn' dir doch einfach einmal eine Pause", sagt die Läuferfrau.



Derweil glauben Wissenschaftler, die gesündeste Formel gefunden zu haben: drei Mal wöchentlich 40 Minuten in moderatem Tempo laufen. Und an jedem der restlichen Wochentage 7000 Schritte. "So viel?", werden die einen fragen. "So wenig?", staunt der Querläufer. Letztlich muss jeder für sich das richtige Maß finden. Aber Vorsicht! Wer zu schnell seine Leistungen steigert, riskiert Verletzungen. Und dann wird die Pause definitiv länger als erwünscht.



Der Querläufer spricht aus eigener Erfahrung. Dieses Mal bin ich an einer Verletzung vorbeigeschrammt. Also Vorsicht. Aber am kommenden Samstag in Neuhaus gibt es die nächste Möglichkeit für mich. Der Neuhauser Straßenlauf steht an.



Run happy and smile!

Euer Querläufer