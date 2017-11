Cleverness macht den Unterschied

Eine 20:25-Niederlage beim SV Allensbach, einem Topteam der 3. Handball- Bundesliga Süd, hört sich für den Aufsteiger TS Herzogenaurach zunächst recht passabel an. Dennoch zeigte sich Coach Klaus Watzinger erstmals richtig enttäuscht, denn wie schon bei den Heimniederlagen gegen Kandel und Freiburg wäre mehr möglich gewesen. Angesichts der Tatsache, dass die lange Zeit das Tabellenende zierende TSG Ketsch II plötzlich aufdreht und fünf Pluspunkte am Stück sammelte, wird die Ausgangsposition für die Herzogenauracherinnen erkennbar ungemütlich.



Nach neun von elf Spieltagen der Vorrunde und mit zwei weiteren "Krachern" vor der Tür sind die angestrebten acht Pluspunkte bis zur Rückrunde nur noch schwerlich zu erreichen. "In Allensbach haben wir vor allem in der ersten Halbzeit eine großartige Abwehrleistung mit einer starken Juliane Gerling im Tor gezeigt, waren taktisch richtig gut unterwegs, konnten uns aber offensiv dafür erneut nicht belohnen", umschrieb Watzinger das Manko.



SV Allensbach - TS Herzogenaurach 25:20

Die Gastgeberinnen gingen rasch mit 4:1 in Front (6.), doch als die erst 18-Jährige Gerling Ebersberger zwischen den Pfosten ablöste, agierten die Gäste zunehmend auf Augenhöhe - zumindest in der Abwehr. Bezeichnend dass die sonst treffsichere Steffi Hotz mit einem Strafwurf an Gerling scheiterte (17.). An ihre Stelle trat zunehmend die vielseitige Linkshänderin Nadja Greinert, die fortan die Strafwürfe übernahm und zum steten Unruheherd wurde. Immer wieder drehte sie sich - am Rande der Legalität - gegen die Wurfhand an den Gegenspielerinnen vorbei zum Kreis. Gleich nach der Halbzeitpause gelang der TSH der 10:11-Anschlusstreffer, insgesamt jedoch fand der Aufsteiger gegen eine kompakte SV-Abwehr auch weiterhin kein Mittel. Allein die junge Laura Wedrich zeigte eine couragierte Leistung und kam aus dem Rückraum immer wieder zu Torerfolgen. Jana Lichtscheidel war mehrfach aus der Distanz erfolgreich, ließ aber etwas Konstanz in ihren Abschlüssen vermissen. So hielt Allensbach einen komfortablen Vorsprung, in der 48. Minute (20:13) war die Partie entschieden. Auch wenn sich die nie aufgebenden Gäste bis zur 53. Minute noch einmal auf 17:21 heran kämpften und sich auf die nun ins Tor zurückgekehrte Ebersberger verlassen konnten, war der gegnerische Druck zu groß und die Entlastung zu klein, um noch eine Wende zu schaffen.



Als positive Erkenntnis kann die TSH mitnehmen, dass der Unterschied zu den meisten Teams der Liga gar nicht so groß ist - zumindest was Moral, taktischen Belange oder Spielanlage betrifft. Umgekehrt wurde laut Watzinger die mangelnde Cleverness sowohl am Ball als auch bei körperbetonten Zweikämpfen zum "Spielverderber". Hinzu kam, dass sich Saskia Probst um Fuß verletzte, die angeschlagene Lisa Neumann ohne die ihr eigene Dynamik agierte, Vicky Egle kurzfristig wegen Knieproblemen passen musste und Laila Schneidereit als auch Carole Mittelheisser erst gar nicht dabei sein konnten.



TSH: Gerling, Ebersberger - Stephan (1), Wedrich (8/3), Bestle (1), Probst (3), Lichtscheidel (4), Lang (2), Merz (1), Erdmann, Theobald, Neumann