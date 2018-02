Christian Nagengast kehrt zum TSV zurück

Obwohl der TSV Vestenbergsgreuth in der Fußball-Kreisklasse 1 ER/PEG abgeschlagen auf dem letzten Platz steht und dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegentaumelt, hat sich Christian Nagengast dazu entschlossen, in der kommenden Saison wieder das Traineramt bei seinem Ex-Verein zu übernehmen. "Der TSV verlor zum damaligen Zeitpunkt einen engagierten, zuverlässigen Trainer und wichtigen Spieler, jedoch verlief die gemeinsame Entscheidung zur Trennung zwischen Vorstand und Trainer auf ordentliche Art und Weise", erklärt Andreas Freymann mit Blick auf Nagengasts erste Amtszeit von 2013 bis 2016.



Der anständige Abschied bilde die Grundlage für das künftige Engagement des 30-Jährigen, der noch bis Sommer als spielender Co-Trainer der Spvgg Hausen in der Nachbar-Kreisklasse 2 tätig ist. "Der Kontakt ist nie abgerissen. Christian ließ sich immer wieder blicken und ist mit einigen Spielern gut befreundet", sagt Freymann.



Zwölf Punkte trennen die Greuther vom rettenden Ufer. Ein Trainerwechsel in der Winterpause sei jedoch nicht infrage gekommen. "Stefan Klein und Johannes Hack leisten sehr gute Arbeit und haben bis zum Saisonende zugesagt", berichtet der Abteilungsleiter über das Interimsduo, das für den im November gegangenen Gezim Feta einsprang.



Uehlfeld verliert Top-Torjäger

Was sofortige Wechsel betrifft, ging es in der Kreisklasse 1 insgesamt ruhig zu. Wie unser Partnerportal anpfiff.info berichtet, gibt es aber doch ein paar interessante Personalien. Der FSV Erlangen-Bruck II, bei dem in der Hinrunde sieben verschiedene Spieler zwischen den Pfosten standen, hat mit Andree Schwarm einen Torhüter verpflichtet, der in der Jugend beim FSV spielte, zuletzt aber in Ansbach aktiv war und dem Spitzenreiter in der Rückrunde helfen soll. "Er ist erst einmal in der Zweiten. Aber es kann natürlich passieren, dass er im Sommer zur Ersten stößt. Die Klasse dazu hat er", berichtet Trainer Klaus Scheuerer.



Zwei Kracher zog Victoria Erlangen an Land: Simon Frasch kommt berufsbedingt vom Süd-Bayernligisten TSV Kottern, Axel Gamp wechselt aus der Landesliga Südbaden zum Tabellenzweiten. Beide sind im defensiven Mittelfeld zu Hause und sollen helfen, den Aufstieg zu packen. Zwar verpflichtete die SpVgg Uehlfeld mit Florian Dittrich und Christian Aurich auch zwei neue Spieler, muss jedoch einen bitteren Abgang verkraften: Waldemar Adler wechselt zum Bezirksligisten ASV Weisendorf. Der 30-Jährige war in der Hinrunde der beste Torjäger der Mannschaft, traf in 13 Begegnungen 14 mal. Ohne ihn wird es wohl schwer, noch einmal ganz oben anzuklopfen.



Das hat die DJK Erlangen (5.) überhaupt nicht vor, obwohl die Mannschaft von Dario Cedrone bisher eine hervorragende Saison spielt und sich jetzt fünffach verstärkt hat: A-Jugendspieler Felix Hafenbrädl kommt vom BSC Erlangen, vier weitere zieht es studienbedingt nach Erlangen. "Sie haben zum Teil schon mittrainiert, können in der Liga spielen und uns weiterhelfen. Das sind auch Transfers für die Zukunft", berichtet Cedrone.



Im Tabellenmittelfeld tat sich dagegen so gut wie nichts. Oberreichenbach, Etzelskirchen, Jugoslavija Erlangen und die zweite Mannschaft des TV 48 Erlangen vertrauen ihrem aktuellen Kader, genau wie die Reserven aus Weisendorf und Tennenlohe. Eltersdorf II, Großdechsendorf, der Hammerbacher SV und der TSV Vestenbergsgreuth müssen in der Rest-Rückrunde mit einem Mann weniger auskommen. Die Reserve der SpVgg Heßdorf hat mit Michael Reif bereits seit Dezember einen neuen Coach geholt, der Markus Höhn ersetzte und mit René Gerlinger und Michael Haag zwei Zugänge begrüßt.



Die Wintertransfers der Kreisklasse 1 ER/PEG

FC GROSSDECHSENDORF : Abgang: Florian Opel (Atletico Erlangen)

SC ELTERSDORF II : Abgang: Levan Terashvili (TSV Kornburg)

DJK ERLANGEN: Zugänge: Felix Hafenbrädel (BSC Erlangen), Kevin Kennedy (Germ. Großwelzheim), Anton Leutner (KSSV Karlsruhe), Andreas Renner (SV Altfeld), Jannik Schäfer (SV Saar 05) / Abgang: Michael Weller (Ziel unbekannt)

TV 48 ERLANGEN II : Abgänge: Thomas Thiele (FC Thüngfeld), Henrik Zieroth (ASV Möhrendorf)

SPVGG ERLANGEN II: Zugänge: Martin Ruppert (FSV Erlangen-Bruck, U19), Michael Ulrich (SC Eckenhaid), Max Wirth (Baiersdorfer SV II)

VICTORIA ERLANGEN: Zugänge: Simon Frasch (TSV Kottern), Axel gamp (FSV RW Stegen)

FSV ERLANGEN-BRUCK II: Zugänge: Marcus Costa Pereira (FC Eschenau), Marcel Hörath, Andree Schwarm (SpVgg Ansbach II), Patrick Stangl (pausierte) / Abgang: Dominik Schienhammer (TSV Sack)

SPVGG HESSDORF II : Trainer: Michael Reif für Markus Höhn / Zugänge: Rene Gerlinger (SV Edelfingen), Michael Haag (SC Stöppach-Haarth)

HAMMERBACHER SV : Abgang: Michael Hahn (Atletico Erlangen)

SV TENNENLOHE II: Zugang: Christian Brendel (SC Eltersdorf II)

SPVGG UEHLFELD: Zugänge: Christian Aurich (TSV Neuhaus II), Florian Dittrich (FC Herzogenaurach II) / Abgang: Waldemar Adler (ASV Weisendorf)

TSV VESTENBERGSGREUTH: Abgang: Steven Rohles (Ziel unbekannt)