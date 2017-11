Bei den Longhorns läuft nichts zusammen

Dieser erste Härtetest zeigte den Longhorns, die meist einen Schritt zu spät kamen, dass insbesondere an der Intensität noch gearbeitet werden muss.



Oettinger-Rockets Gotha II - TS Herzogenaurach 92:67

Von Beginn an wirkten die Gastgeber wacher und aggressiver, sicherten sich Rebound um Rebound und wandelten diese flugs in Fast-Break-Punkte um. Hier tat sich vor allem Luvas Wobst hervor, welcher zehn seiner vierzehn Punkte im ersten Abschnitt erzielte. Die TSH blieb dennoch im Spiel, da Neuzugang Stefan Dinkel mit drei Dreiern im ersten Viertel seine Wichtigkeit demonstrierte (24:19).

Im zweiten Viertel brachen die Herzogenauracher aus unerfindlichen Gründen ein: Vorne ging nichts mehr, hinten fehlten Abstimmung und Entschlossenheit. Dazu drehte Kristian Kullamäe mächtig auf. Der Sohn des legendären Ex-Bambergers Gert Kullamäe tat es seinem Vater gleich und verwandelte Dreier um Dreier. Folglich führten die Hausherren zur Halbzeitpause mit 50:31.



Nun hätte es für eine Wende schon ein Wunder gebraucht, doch der Gothaer US-Center Robert Franklin hatte keine Lust darauf und verhinderte mit seiner extremen physischen Präsenz ein mögliches Erwachen der Longhorns. Franklin rackerte und wühlte unaufhörlich unter dem Korb und sicherte sich dabei sagenhafte 19 Rebounds. Dazu steuerte er noch 17 Punkte bei und die Gastgeber tuckerten in ruhigem Fahrwasser dem ersten Saisonsieg entgegen (72:48).

Im Schlussabschnitt kam die TSH über ihre großen Spieler um Patrick Horstmann und Ben Gahlert wieder etwas heran, doch Gotha erstickte humorlos jegliches Fünkchen Hoffnung und sicherte sich schließlich verdient den ersten Saisonsieg, der aufgrund der Deutlichkeit Platz 1 bedeutet.



"Bei uns ist wirklich nichts gelaufen. Wir haben alles versucht, haben Verteidigungen gewechselt, unterschiedliche Systeme gelaufen, mal versucht, über Distanzwürfe zum Erfolg zu gelangen. Aber nichts hat funktioniert", sagte TSH-Coach Benedikt Aumeier hinterher. Gotha habe sich dagegen in starker Frühform gezeigt, man dürfe gespannt sein, wie sich der Aufsteiger in dieser Saison schlagen wird. "Wir müssen dagegen schnell die richtige Wettkampf-Härte finden und nächste Woche vor eigenem Publikum zurückkommen. Wir haben positive Ansätze gezeigt, aber uns haben Konstanz und Intensität gefehlt. Jetzt heißt es, diese positiven Ansätzen auszubauen und an der Abstimmung zu feilen", erklärte Aumeier weiter.



TSH: Dinkel (17), Feuerpfeil (5), Gahlert (12), Krause (6), M. Kaiser (5), Nakic (3), Horstmann (13), Übbing (2), Kwilu, Schlindwein, Eismann (4), V. Kaiser